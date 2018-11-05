彰化》黃文玲下戰帖邀公開辯論 魏：樂觀其成 王：不回應

2018年11月05日 14:48 中時 謝瓊雲

黃文玲強調若對手們收到邀請函後能在2日內答覆，且大家都同意進行辯論，將邀起第三方公正單位協助籌辦，最快下周就可以進行。（謝瓊雲攝）

彰化縣長魏明谷上午出席社區營造成果發表活動宣傳記者會，以扁擔挑起魚苗簍體驗花壇魚苗寮特殊文化。（謝瓊雲攝）

國民黨籍王惠美一早北上開會，趕在中午前回到競選總部感謝軍公教警消退休人員的力挺。（謝瓊雲攝）

無黨籍彰化縣長候選人黃文玲，5日在總部舉行記者會公開下戰帖，邀請另4名對手公開辯論，對此魏明谷表示樂觀其成，還要求各陣營派代表共同討論形式、時間，洪敏雄、白雅燦亦欣然收下戰帖樂意參與辯論；王惠美僅表示尊重黃文玲想法，不正面回應是否參加公開辯論。

選戰倒數19天、公開叫戰！彰化縣選委會將在15日、下周四舉辦候選人公辦電視政見發表會，但黃文玲卻搶先主動發出邀請函，希望能針對彰化縣政，舉辦有史以來第一場政見辯論會；她強調，若對手們在收到邀請後兩天內都同意，將立即邀請公正第三方單位，如彰師大等機關協助籌辦，最快下周就能進行。

黃文玲表示，過去彰化縣政見發表都是各自陳述、流於形式，六都都曾辦過市長候選人政見辯論會，彰化縣理應跟進，讓5位候選人針對風力發電、綠能、交通、經濟、社福、農業、青年政策等議題提出看法，如何帶領彰化走向未來、擘畫縣政發展方向，讓有智慧的縣民清楚該如何選擇擇。若能成功舉辦，將是彰化縣史上第一次，邀對手們一起來寫下歷史。

對此白雅燦、洪敏雄都欣然接受挑戰，表示樂意參與辯論，畢竟許多重大的政策議題，透過辯論講清楚說明白，有助讓選民更了解。

魏明谷競選總部則說，絕對支持五位縣長候選人就各自的政策願景進行理性交流，但有關形式、時間等，希望能由五位候選人陣營各指派代表共同討論、決定。

(中時 )