泰福生技內線交易 股市百億聞人徐紅照夫婦被起訴

股市聞人徐紅照涉及內線交易被起訴。示意圖／中新社資料照片

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泰福生技去年8月預計興櫃轉上市，由元富證券輔導承銷，因競拍流標，股價暴跌，但元富證券總經理李明輝因向高雄股市聞人徐紅照證實流標一事，致徐紅照、陳美瑤夫婦、弟媳蕭素卿3人提早賣股避損99萬多元，涉嫌內線交易。事後徐紅照3人認罪，繳回犯罪所得，台北地檢署今依違反證交法起訴徐紅照3人，請求從輕量刑。

至於洩露內線訊息的元富總經理李明輝，檢方認為他並沒有買賣泰福股票、沒有與徐紅照等人勾串，是因徐紅照致電詢問是否流標時，誤認收盤時間，而向徐證實流標一事，確涉有疏失，但沒有主觀犯意，罪證不足，予不起訴。

54歲徐紅照是高雄股市聞人，出身高雄證券業營業員，20多年前自台股賺錢後，就辭掉工作在家當起股票專業投資人，如今身家已達百億元；此外，徐紅照除了是浩鼎生技大戶，也持有總統蔡英文家族投資成立的中裕新藥股票。

起訴書指出，泰福生技去年8月預計興櫃轉上市，由元富證券輔導承銷，元富證券採競價拍賣投標至去年8月1日截止，8月2日檢核合格標單數量為1417.7萬股，未達競價拍賣之承銷數量1656萬股，確定流標；流標後當天股票爆量下跌。

但徐紅照在8月2日下午致電元富證券總經理李明輝，詢問泰福流標一事，李因流標忙於處理雜務，誤認當時已經收盤，因此向徐證實流標後即掛上電話。

徐紅照得知此一重大利空訊息後，讓徐紅照提早賣股150張，避損81萬2010元，徐妻陳美瑤賣2張，避損8804元，弟媳蕭素卿賣股10張，避損12萬3970元，蕭另通知胞兄賣7張，避損4萬5696元，徐紅照3人共賣股避損99萬480元。

今年2月間，檢調搜索、約談元富證券總經理李明輝、股市聞人徐紅照6人，並約談元富董事長陳俊宏5人作證；北檢訊後，諭令徐紅照以100萬元、李明輝及陳美瑤各20萬元、蕭素卿10萬元交保，陳俊宏獲請回。

檢方考量徐紅照3人認罪，並已自動繳回犯罪所得，今依違反證交法起訴，且請求減輕其刑。

(中時 )

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