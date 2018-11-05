台中花博商機大 房市也受惠

2018年11月05日 14:52 中時 盧金足

2018台中世界花卉博覽會熱鬧登場，預估將吸引800萬觀光人次。（盧金足攝）

已全線完工通車的高架化台鐵，成為前往花博園區的大眾運輸主動脈，市民將見證捷運化交通的便利性。（盧金足攝）

台中世界花卉博覽會開幕成功引起熱烈回響。（盧金足攝）

2018台中世界花卉博覽會熱鬧登場，預估將吸引800萬觀光人次，已全線完工通車的高架化台鐵，成為前往花博園區的大眾運輸主動脈，市民將見證捷運化交通的便利性，而沿線軌道房市也搭上花博列車，能見度大增，新案集中在豐原、潭子、松竹、太原等站沿線。

其中，豐原區大樓案銷況熱烈，如富宇建設在豐原區已推出三案，緊接著又將於向陽路、直興街口推出預售案富宇「敦南」，距豐原火車站僅500公尺，同樣鄰近豐原車站的新案「八月桂花香」，基地位在圓環東路近文化街。

潭子區房市也在鐵路高架及新站啟用帶動下，建商持續購地搶進。如久樘開發在弘富重畫區推出「久樘臻星」，位在潭子中山路靜巷中，遴近栗林站，建商還推出早鳥訂購加贈優惠方案。

坤悅開發熱銷案「迎勝」，全新落成即將交屋，再推出含裝潢銷售的預售新案「悅‧勝利」積極搶市，兩案皆位於潭子精華核心地段，周邊商圈、學區等生活機能豐富，臨近台鐵

、快速道路的交通便利性，獲首購小家庭青睞。

鐵路高架化五站中，坐擁捷運綠線與台鐵共站轉乘優勢的松竹站，推案熱度持續升高，位在單元十二低密度重劃區的「

精銳萌未來」，鄰近萬坪南興公園、松竹商圈、機捷好市多北屯店等，74號松竹匝道在5分鐘車程生活機能佳。

豐邑關係企業豐謙建設在單元十二竹興段擁有1913坪土地，預計規劃兩棟大樓；鄰近太原站則有大毅建設太平新案，基地位在新興路與新興一街口，預計年底開始銷售。

(中時 )