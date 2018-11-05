好市多BMW殺到3.4折！網驚：看來又有退貨潮

好市多熱賣商品BMW兒童電動機車。(圖/擷自臉書社團「COSTCO好市多 商品經驗老實說」)

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中時電子報
/ 綜合報導
網友分享的好市多BMW電動機車。(圖/擷自臉書社團「COSTCO好市多 商品經驗老實說」)
網友分享好市多BMW電動重型機車特價3497元。(圖/擷自臉書社團「COSTCO好市多 商品經驗老實說」)

好市多竟然賣起BMW！而且近日突然降到3.4折，再度造成搶購。這款BMW兒童電動機車原價9999元，日前打對折到4999元，近日又殺到3497元，等於打了3.4折，成為民眾瘋搶的熱賣夯品，甚至有家長忍不住說「不搬回去真對不起鵝子！」

有網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》po照發文「在中壢好市多看到這款在特價，就忍不住買了」。根據網友表示，這款限量兒童電動重型機車，上個月對折時還要4999元，現在降到3497元，如同打了3.4折，甚至比夜市賣的雜牌還便宜，加上BMW logo很吸睛，立刻造成瘋搶。

網友紛紛回應「人生第一台BMW入手，可以騎去把妹了」、「光logo就要好多$」、「可能是一生當中最接近入手四輪BMW的一次！」、「我終於可以跟朋友炫耀我有雙B了」。

不過也有網友質疑「原價4999？好市多騙很大唷」、「原價應該是4999元，特價3497元」；還有許多已經入手的人搥心肝表示「看來又有退貨潮了」。

(中時電子報)

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