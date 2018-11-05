金門》楊鎮浯主動拜會檢方 控對手搞「白恐」抹黑栽贓

2018年11月05日 15:12 中時 李金生

金門縣長候選人楊鎮浯今（5）日拜會金門地檢署檢察長毛有增，要求檢方加強查賄，並加碼提供查賄獎金100萬元。（李金生攝）

毛有增檢察長表示，目前已有選他案50件，選偵案1件，只要有具體事證，肯定一查到底。（李金生攝）

金門縣長候選人楊鎮浯今（5）日拜會金門地檢署檢察長毛有增，要求檢方加強查賄，並加碼提供查賄獎金100萬元，同時也盼望檢方強力打擊選舉「奧步」，讓這場選舉公平、公正的進行。主要對手陳福海競選總部也表示，反賄選是民主政治的基本價值，希望這不是口號，而是「真實」作為。

今天下午開始展開拜會各候選人行程的毛有增檢察長則表示，目前已有選他案50件，選偵案1件，只要有具體事證，就一查到底。

以「真實」為競選主軸的楊鎮浯並要求選了30年，號稱「選舉師傅」的對手陳福海縣長拿出一點格局來，就公共議題與縣政勇敢的接受檢驗，不要嘴巴一直講說要說好話、做好事，卻不斷用行政力搞白色恐怖，還放任底下的「國師」、「青年權臣」們，在網路上大玩抹黑、栽贓的把戲，並對他進行人身攻擊。

楊鎮浯今天也再次邀請陳福海縣長，就鄉親所關心的「金酒東北試釀案」公開辯論，一次把話講清楚，將真相還給金門鄉親。

楊鎮浯還列舉對手可能使用的10大選舉「奧步」，包括設局嫁禍買票、人為車禍、下跪悲情、舉報假案、佯裝被攻擊、發布假民調、假冒不同陣營發布不實訊息、糾眾抗議陳情、發布假約談、開票匭變造票數，提醒鄉親留意遭到欺騙。

楊鎮浯表示，他的競選團隊已就有人設計嫁禍買票，正式向警方報案，同時也發現有網友將他的相片與文宣組合在一起，然後直接在上面寫道：「我不會支持蓋橋」，廣發假訊息對一向支持蓋橋讓大、小金門和兩岸通起來的他進行抹黑。

楊鎮浯還表示，也有人反串不同陣營挑撥離間，今天假冒甲陣營罵乙陣營，明天用乙陣營罵丙陣營，使出各種選舉花招，攪亂選情從中得利的意圖十分明顯，相信眼睛雪亮的鄉親對此自有公評。

陳福海競選總部回應指出，針對「金酒東北試釀案」，陳福海不僅在下鄉拜票時向選民一一說明，同時也透過記者會與地檢署不起訴書說明過程，請對手上網google搜尋或在陳福海臉書粉絲團也能找到。

另指出，競選核心應回歸政績與政見的論述，以此爭取鄉親的支持，若只想用抹黑、污衊負面文宣操作選舉，卻拿不出具體政績，恐讓金門善良、純樸遭到破壞，歡迎鄉親將他們擔任立委的成績拿出來比一比。

陳福海競總強調，陳福海曾獲得立院優質立委的肯定，擔任縣長以來不僅完成通水、電力強化、指標道路拓寬等政績，目前也有100多項政策與工程正在推動，未來幾年都會逐步落實完成；同時他也提出新三通、10大建設等劃時代內容，希望楊鎮浯多針對政見來表述，共同為鄉親營造更美好的未來。

(中時 )

楊鎮浯要求檢方加強查賄和打擊選舉「奧步」，讓這場選舉公平、公正的進行。（李金生攝）