勞動部「社會創新x地方創生」論壇及執行成果體驗

2018年11月05日 15:12 中時 吳江泉

民眾實際走訪現場展攤，了解多元及培力單位執行計畫所展現的成果。（吳江泉翻攝）

勞動部高屏澎東分署今（5）日在高雄麗尊酒店5樓國宴廳，舉辦「社會創新x地方創生」論壇，現場來自高雄、屏東、澎湖及台東地區的多元培力單位秀出自己的特色，分署長程泰運致詞時指出，青年朋友因多元培力計畫而回歸原鄉，展現對在地文化反思的「覺醒」，以地方為主體，聆聽社區真正的需要來創造「地方創生」內涵，也成為近年全新、重要的議題。

論壇邀請2名多元培力計畫執行者及4名在地參與「創生」工作者，分享如何發掘在地特色、提升地方經濟與就業機會，分署長程泰運說，勞動部高屏澎東分署從102年開始舉辦社會創新論壇，逐年地累積社會創新、在地創生的能量，直到近年成為高屏澎東地區具有代表性的論壇，備受大家關注、參與社會創新與地方創生議題的討論。

程泰運說，年輕人回到自己的原鄉，是一種「覺醒」的展現，也是一種面對在地文化的反思，近期實際走訪荖濃溪的十八羅漢山，當地地形的變化、海拔1500公尺的咖啡園、體驗在地社區團體經營的辛苦，導覽人員精彩的故事介紹，為在地創造更多年輕人返回原鄉的機會。

論壇分為「文化產業」及「農漁產業」兩個主題探討勞動力的提升，並於隔日安排實地參訪，「文化產業」議題由李婉玲、林易蓉及陳鵬文3名講者分享討論，其中透過培力就業計畫整合在地人文、物產資源的寶來人文協會專案管理人李婉玲，成功帶動寶來地區的勞動生產力，並榮獲行政院國家永續發展委員會全國唯一以工藝社區發展型態的「105年國家永續發展獎‧民間團體類」獎項，更於今年榮獲「2018臺灣城鎮品牌獎-青年地方貢獻獎」，藉由實務經驗來引領聽眾遨遊於在地人文的寶貴資產。

「農漁產業」議題則由吳正忠、李佩璇及鄭婉阡3位講者分享執行經驗，其中紅藜先生都藜氏有限公司負責人吳正忠透過跨產、官、學界的區域整合資源方式，活絡台東地區的紅藜農耕產業，在2017年更以紅藜衍生產品，獲得國際四大發明展之一的美國匹茲堡國際發明展金牌與克羅埃西亞特別獎的肯定，優異的執行成果備受關注。

程泰運表示，勞動部透過「多元就業開發方案」及「培力就業計畫」，長期挹注資源培植地方勞動力，投入在地組織，吸引青壯年勞動力回流，創造更多元的就業機會，這些方案及計畫都是能打造地方創生政策的基礎與發展的最佳利器，創造自己的品牌與故事，進一步提升在地團體及地方文化的價值定位。

(中時 )