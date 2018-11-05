高雄》1111不合體丁守中 韓國瑜：我是選高雄市市長

2018年11月05日 15:16 中時電子報 李俊毅 /綜合報導 /綜合報導

國民黨新北市長候選人侯友宜(左)、台中市長候選人盧秀燕(中)、高雄市長候選人韓國瑜(右)。(圖／本報系照片)

國民黨高雄市長候選人韓國瑜今赴電視台錄影，入場前接受媒體訪問表示，對於「1111泛藍大團結」人無法到場，他重申，「我是選高雄市市長，1111高雄市有反空汙大遊行，現高雄縣市有兩個非常重要的問題極待改進，一個是經濟，一個是空汙，所以他一定要參加。

而記者提問，民進黨高雄市長候選人陳其邁說高雄的人口如果沒有到500萬的話，「韓國瑜要不要去廟裏發誓把財產捐出來？」，韓國瑜表示，「賭博賭的是穩贏不輸的，他沒有說他的財產要怎麼弄，第二，為十年之後的高雄市要經歷過幾個市長？，1個、2個、3個？市政的建設是延續的，這是一個目標。

他指出，高雄要變成國際化的大都市，所以我們一定要訂一個非常棒的目標，為高雄的未來發展找一個方向，這是我的說法，看到桃園是個很成功的典範，6、70萬的人口跳到200萬，所以高雄如果確定要國際化的大都市的話，10年之後整個人口開始匯集，投資機會增多，各地就業人口增多，漂泊在外面的孩子回家上班，當然有機會變成4、500萬的人口，我從首次接受採訪就覺得高雄應該要訂下一個偉大目標。

記者追問，外界指控，您(韓)在當立委時從2001年的財產到隔年卻暴增兩倍，韓國瑜說，查這些都非常無聊，財產有沒有違法不違法，去查就好了，他說為何去查銀行存摺，不查我頭髮有多少根？他強調，歡迎來查。

記者再問，對於「1111泛藍大團結」他無法到場，他看法，韓重申，「我是選高雄市市長，1111高雄市有反空汙大遊行，高雄縣市有兩個非常重要的問題亟待改進，一個是經濟，一個是空汙，所以他一定要參加。

記者又問，外界解讀您和柯市長有點交集，韓國瑜回應，沒有任何解讀，「我選高雄市長，反空汙是環保團體辦的，我一定要參加」。

而對於柯P競選辦公室總幹事小野公開挺陳其邁，他說「沒有問題，他完全尊重」。

(中時電子報)