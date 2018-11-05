高雄》小野挺陳其邁掀選戰效應？網友2字神解

2018年11月05日 15:17 中時電子報 黃眉青/綜合報導

高雄市選情激烈，柯文哲競選總幹事小野（李遠）拋出震撼彈，拍攝影片表態力挺民進黨參選人陳其邁，外界注目「柯、綠」是否將跨縣市合作。網友分析小野公開力挺陳其邁，對高雄及台北市選情所造成的效應，2字神解高雄選情「沒差」，但這波傷的是台北，淺藍選票流失。

陳其邁YouTube頻道今(5日)上傳一段「小野挺其邁！ 現身影片談高雄文化」影片，小野指出，現今為高雄轉捩點，需要實在做事的人，他並肯定陳其邁能力，相信陳可以延續前幾任市長所做的翻轉。對此，柯文哲競辦則回應，任何出於個人立場的行為，予以尊重。

小野拍攝影片引發輿論嘩然，PTT網友討論熱烈，一名網友分析後續效應，指出中間無色的選民越來越多，就是看個人喜好投票，不會受政黨因素影響，相對之下深藍深綠族群越來越少，至於淺藍淺綠族群「幾乎不存在」。

網友指出，他先前就對「柯韓合體、韓丁不合體」議題無感，網友並一語道破「不可能你喜歡韓，在台北市你就選丁啊，因為台北市是丁在選啊！ 這邏輯不是更簡單明瞭嗎？」、「所以小野先生的表態，從我的角度思考我覺得根本沒差。」

部分網友同意原PO觀點，認為小野挺陳其邁對選情無影響「沒差啊，藍營怕韓輸所以反應很大吧」、「對反DPP粉來說沒差」、「沒差啊，北柯南韓，理由不一樣」、「雖然我不住高雄不住台北 但是我覺得這根本沒差 」、「高雄柯粉不太會這樣轉向啦，柯粉的性質原本就偏向看候選人」。

但另一派人則認為小野表態高雄，勢必為高雄及台北選情增添變數，「高雄沒差， 這波傷的是台北，淺藍不知道會走幾%」、「柯這波最少掉5%~15%」、「對韓沒差，柯重傷，無奈啊」、「我中間選民，直觀真的有反感…」、「淺藍的確不是這麼容易想投丁，但是這種操作還是代表，柯P背刺韓總，我不信不會有淺藍不爽」。

(中時電子報)