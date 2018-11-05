108學年特殊選才招生 44校招1014人

2018年11月05日 15:19 中時 林志成

教育部107學年起將「特殊選才」納入正式入學管道，鼓勵大學以單招方式小規模招收特殊才能或不同教育資歷的學生。108學年「特殊選才」招生正受理報名，有44所大學的403系要招1014個名額，比107學年的555個名額大幅增加83％。

因應現行入學管道與考試無法讓部分具有特殊才能、經歷、成就或不同教育資歷（如境外台生、新住民、弱勢族群、實驗教育學生等）學生順暢的升學，教育部自104學年起推動「大學辦理特殊選才招生試辦計畫」，並自107學年起將特殊選才納入正式升學管道。

教育部高教司科長郭佳音表示，大學特殊選才從11月到隔年1月招生，不看學測成績，而以書面審查及口試決定是否錄取，108學年招1014人，僅占所有招生名額的0.93％，比例相當低。

108學年參與特殊選才招生的學校中，以海洋大學招65人最多，其他如台大有64個（含希望計畫）、清大59個、中興51個、中山56個、交大40個。

逢甲大學建築專業學院大二生徐韻芬，在高三時，發現大學有設計相關學系辦理特殊選才招生，有設計相關比賽經驗的她，想嘗試不同的入學管道，為未來創造更多可能。

徐韻芬在高中時確定未來科系方向後，就加強基本繪圖能力，並在讀書之餘準備作品及備審資料，最後努力得到回報。進入大學後，她更加努力學習，在設計課上得到好成績，且大學老師的教學方式讓她能更加輕鬆自在地面對學業，助於正向學習。

中興大學植物病理系大一張登清，高中時就讀興大附農園藝科，出身農家的他，以植病為目標，希望未來成為協助農民解決疑難雜症的職務醫師。

張登清參加106學年全國技藝競賽獲得金手獎第二名，對於植物嫁接及栽培十分純熟，經由師長得知自己符合興大植病系特殊選才的報考條件，順利進入理想校系就讀。

張登清進入大學後，感到悠然自得，除加強自身的基礎學科，同時也選修大三的作物保護學，希望可多深入學習植病專業。

(中時 )