環評法修法 環評否決權「有條件取消」

2018年11月05日 15:23 中時 王思慧

行政院長賴清德日前取消蓋深澳電廠，讓外界質疑環評制度的公信力與專業。今（5）日立委蔣萬安在立法院社福及衛環委員會質詢，是否取消環評否決權，環保署長李應元答詢，環保署傾向保留否決制度，針對通過政策環評者，會由相關主管部會決定「有條件取消否決權」。

李應元表示，未來《環評法》修法大致有三面向，包括提高效率、環評否決權、增加民眾參與度，預計今年12月31日前會提出修正草案。修法曾召開會議討論，也有向專家請教，其中對於要不要開發的否決權力要到何種程度，這部分爭議較大。

蔣萬安指出，賴清德日前指示，未來環評結果要回歸目的事業主管機關，開發案送到環保署前，須確認對環境的影響，還要有周全的配套。李應元表示，目前規畫環評法修法，未來凡通過政策環評的開發案，環評研擬會回到目的事業主管機關做審查。

另外，蔣萬安說，外界質疑21席環評委員中，目前環評委員官派及學術環委各佔7席及14席，官派代表人太少，導致出席門檻太低。像是深澳案，委員半年前同意，怎麼讓官派環評委員推翻之前的表決結果。希望能降低官派環委比例，且出席法定人數應要提高到三分之二以上。

對此，李應元表示，應出席的法定人數過半數，是所有會議的法定規範。環評不管是開發或政府政策都要評估，政府對國家方向應負起責任，環境受到保護最重要。

(中時 )