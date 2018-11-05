新竹》網路謠言滿天飛 林智堅團隊批已觸法

2018年11月05日 15:28 中時 徐養齡

林智堅競選團隊5日反擊不實抹黑及造謠，由律師出面說明法律責任。（徐養齡攝）

選戰進入倒數，以「快樂選舉」為主軸的新竹市長林智堅，連任之路走來屢次受到特定人士攻擊，抹黑林是東廠、貪汙，競選團隊5日正面迎戰，痛批不實指控已觸法，呼籲有心人士自制，還給民眾不造謠、不抹黑的優質選舉環境。

律師蔡政峯表示，近來臉書、LINE訊息上，充斥抨擊林智堅是東廠、錦衣衛頭子，被檢舉貪汙等不實指控，甚至直接以不堪入目的字眼，批評林智堅中飽私囊，部分訊息尾聲，還特別強調要民眾改支持「特定候選人」，抹黑意圖明顯。

蔡政峯說，類似上述未經查證的指摘言論，不斷在網路上瘋傳，已涉及「意圖使人不當選，散布謠言」的行為，違反《選罷法》第104條，若觸法可處罰金或5年以下有期徒刑，競選團隊已委託律師團隊密切觀察、蒐證。

林智堅總部發言人賴稟豐表示，謠言傳播速度比子彈還快，不僅使選舉文化變質，也殘害著言論自由。他直言，林智堅用4年改變一座城市，是因為堅持做對的事，得罪既得利益者。

另名發言人陳雪慧則呼籲，躲在陰暗處的有心人士，不要低估市民反賄選、反造謠、杜絕不法的決心。

除了杜絕網路謠言，律師朱映儒也呼籲民眾勿掉入賄選陷阱，指候選人藉看似與選舉無關的理由，例如慶祝某些活動成功，贈與水果禮盒、白米等非金錢卻有價值的物品，若過程講過懇請支持特定候選人，則可構成投票行賄罪，使民眾掉入陷阱。

(中時 )