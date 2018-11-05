100公斤肉肉女星為穿婚紗「狂減30公斤」激瘦食譜曝光

韓國女諧星洪允花成功瘦身30公斤，勵志嫁交往8年初戀。（圖／洪允花IG）

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中時電子報
／綜合報導

韓國女諧星洪允花曾主演多部韓劇《惡作劇之吻》、《吸血鬼檢察官》、《奇蹟》，也在綜藝節目中有出色表現，本月她將與交往8年的初戀男友步上結婚禮堂，原本高達100公斤的她，努力減重30公斤，近期她公開她的減肥菜單，也讓大家感受到她的努力。

韓國諧星情侶洪允花和金民基交往8年，本月即將走上結婚禮堂。（圖／翻攝自洪允花IG）

韓國諧星情侶洪允花和金民基在一次韓國職棒開球中，交往8年的金民基正式向洪允花求婚，當時透過直播放送轟動韓國，今年1月他們宣布將在11月舉辦婚禮，於是洪允花開始努力瘦身，日前她在IG放上瘦身前後對比照，表示自己透過運動跟調整飲食，成功減掉30公斤了。

洪允花放上自己的減肥菜單，告訴大家其實減肥也能這樣吃飽飽。（圖／翻攝自洪允花IG）

洪允花表示：「週末特別的雞肉包菜」。照片中的餐點十分豐富，有減脂增肌最佳食譜的白水煮雞胸肉、豆腐、蘑菇、青陽辣椒和洋蔥等，不但能吃到飽，卡路里還相當低。 就連洪允花都忍不住推薦，美味又健康，也成功靠著飲食瘦下來，披上婚紗。

(中時電子報)

洪允花婚紗照也在日前公開，清楚看見她瘦身的成果。（圖／翻攝自韓網）

即將在本月17日走進婚姻殿堂，兩人的好人緣屆時勢必有眾多大明星參加。（圖／翻攝自韓網）
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