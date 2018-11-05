叫好又叫座！台中花博開幕晚會逾百萬人收看轉播

花博晚會成功引熱烈回響，台中市長林佳龍（右）邀請國人及全球遊客來到台中參與花博盛會。（圖／台中市府提供）

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台中開幕晚會超大型國際舞台劇吸引逾3萬人到場欣賞，電視、網路平台並同步轉播，逾百萬民眾收看。（圖／台中市府提供）
台中花博晚會精彩節目不只增加城市光榮感，也為花博掀起熱潮。（圖／台中市府提供）

備受矚目的台中花博盛會，周末兩天共湧進約13萬名遊客入園參觀，開幕晚會超大型國際舞台劇吸引逾3萬人到場欣賞，電視、網路平台並同步轉播，逾百萬民眾收看，精采節目讓不少在場觀眾感動到熱淚盈眶，不只增加城市光榮感，也為花博掀起熱潮。

台中花博發言人陳文信指出，在水湳智慧城舉行的花博開幕晚會，兩小時的精采演出，除現場超過3萬人欣賞，也同步在各電視、網路平台轉播，讓無法到場的民眾欣賞台灣難得一見的大型國際舞台劇。

市府表示，其中，中視綜合台收視率0.67，三立都會台0.33，電視觀眾合計約22萬2000人；台中市政府官方LINE總計48萬人收看，花博官方粉絲頁約6萬9000人收看。

此外，市長林佳龍粉絲頁15萬7000人收看；LINE TODAY約41450人收看；三立及中視的YOUTUBE分別為2萬6000人、4753人收看，累計總觀看人數100萬203人。

「真感動！」陳文信說，不論現場或利用平台收看，很多民眾看完開幕晚會大為感動，也以台中人為榮，提升城市光榮感，紛紛表示，「台中終於有這麼好的表演」、「這次讓世界看見台中」。

陳文信表示，花博展期長達半年，市府及相關團隊會持續做好各項營運管理措施，讓每位遊客都輕鬆、開心逛花博。

(中時 )

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