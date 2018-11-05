高雄》網友翻出12年前影片：黃俊英精準預言高雄問題！

2018年11月05日 16:00 中時電子報 李俊毅 /綜合報導 /綜合報導

年底選舉進入倒數，近日網路上重新流傳一支2006年11月20日高雄市長候選人政見電視辯論會影片，辯論會中，時任國民黨市長候選人黃俊英就曾提及，咱(高雄)現在高雄最重要的問題就是經濟的問題，高雄面臨經濟衰退、產業不振、失業率居高不下，這種局面民進黨還有資格拿本土來當藉口嗎？高雄經濟各方面都在退步中，高雄若未來沒有換黨、換人，「高雄看不出未來」。

黃俊英還說，以愛河整治來說，它是從王玉雲、許水德時代就開始了，歷任的市長都投入了很多心力來做汙水節流、合體復育的工作，如果沒有前一任市長的打拚，誰敢在愛河畔喝咖啡？民進黨政府都說愛河整治都是他們的功勞，對前幾任的市長更從未說過道謝。

他表示，「高雄不可能被人家唱衰，只會被沒能力、不夠清廉的政黨把它做衰」，若是唱衰有用，那我們唱衰日本、韓國，那不就變成亞洲第一了嗎？他強調，不要牽拖，做不好就要檢討、就要反省，不要老是說人家唱衰，黃俊英還說，從參選至今有很多對他的不實謠言，將他抹紅、抹黑，他感到實在很無奈。

黃俊英提到，美國前總統柯林頓在和老布希選舉時曾說，「笨蛋！問題在經濟」。黃俊英再次強調，「我們高雄現在最重要的問題就是經濟的問題」，高雄現在已經變成「經濟衰退、產業不振、失業率居高不下」，這種局面民進黨還有資格拿本土來當藉口嗎？還有臉要市民繼續支持他們嗎？高雄經濟各方面都在退步中，高雄若未來「沒有換黨、換人」，「高雄看不出未來」，市政沒有換人去做，就看不出高雄未來的希望。

對此，網友們認為，「黃俊英辯論這幕放到現在也好有感喔！原來民進黨十多年前就這麼爛了」、「高雄人欠黃教授一個道歉」、「黃俊英真的是精英」、「黃教授早已說明瞭民進黨的無恥一面...當時高雄人寧願相信走路工事件」、「哇靠，12年前的話拿到現在毫無違和感」、「黃俊英教授真的是—位優秀的政治家，現在要靠韓總傳承！」、「現在再看，感觸很深，句句都可以反映出民進黨的做為」。

(中時電子報)