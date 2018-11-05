海洋音樂祭推手為蘇貞昌站台 批當今海祭變調

海祭推手齊聚為蘇貞昌站台。（葉德正攝）

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民進黨新北市長候選人蘇貞昌5日推出「還好有蘇貞昌-永遠的搖滾魂 海洋音樂祭」影片，找來三位海祭的創辦人前台北縣新聞室主任廖志堅、董事長樂團主唱吳永吉以及角頭音樂創辦人張四十三口述海祭的初衷，直指現今海祭已經變調，蘇貞昌說，當選市長他不僅要用過去的熱情、過去的經驗再造新北，結合周邊縣市，創造一千萬人舞台讓大家演出精彩，他更邀約市民朋友再回到貢寮海灘一同享受夏日盛宴。

張四十三則說當年用官方資源來辦搖滾樂活動，跟搖滾精神有點相違背，相當掙扎，起初的三個人對海洋音樂祭沒有信心，然而事實證明，海洋音樂祭非常成功，帶來人潮、錢潮，最重要的是給年輕人舞台，吳永吉還說「能唱海祭是很爽的事情，隨便一呼應就有幾萬人跟你互動，海祭讓年輕人有希望，對我來說海祭就是夢想的起點！」

張四十三說「海洋音樂祭是製造明星的舞台，不是需要明星的舞台」，要號召其變成獨立樂團的平台，不應「打著獨立音樂舞台，卻請許多明星來，這是年輕人不爽不舒服的地方。」

廖志堅也說「主辦人思維偏了，追求大明星來充場面，對海洋開始創立的獨立精神是錯誤的，當時只有30歲出頭的他，感謝蘇貞昌當年給他舞台，相信蘇貞昌如果能夠順當選，會再次給30歲出頭的年輕人更大的舞台。

(中時 )

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