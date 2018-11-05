小野表態挺陳其邁 柯P：聽到時嘆一口氣

台北市長柯文哲5日出席北市資訊局pay.taipei代收金門縣水費活動，會後媒體詢問小野表態支持陳其邁一事，柯文哲表示，小野有跟他講過，他嘆一口氣沒有多說什麼。（吳堂靖攝）

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吳堂靖

柯文哲競辦總幹事小野表態挺高雄市長候選人陳其邁，還協助拍攝影片，內容強調「現在是高雄的轉捩點，我們需要的是實在的做事」，對此柯文哲5日受訪表示，他知道時嘆了一口氣，媒體追問是否不贊成小野作為？柯澄清「不是啦，每個人都自己的意識形態」態度耐人尋味。

台北市長柯文哲5日出席北市資訊局pay.taipei代收金門縣水費活動，會後媒體詢問小野表態支持陳其邁一事，柯文哲表示，小野有跟他講過，他嘆一口氣沒有講什麼，因為人與人不是只有政黨、有同鄉或同一個教會。

柯表示，據他所知，拍攝影片的好像不是只有小野，還有導演柯一正， 他們是紙風車劇團的朋友，因此他聽一聽沒有講甚麼，因為就好像台北市政府成員，從新黨到什麼都有，自己 不會把意識形態套在別人身上。

媒體詢問小野的意見是否代表柯本身想法？柯則低調表示，那時小野跟我講我聽一聽嘆一口氣，沒有講甚麼，因為我們也不會把我們的意識形態去強加到別人身上，他也知道每個人都有每個人的人情世故。柯表示，小野來幫忙文化藍圖等，我也不能跟他講什麼可以做甚麼不能做。

至於是否還會跟韓國瑜見面嗎？柯文哲表示，不會啦，自己跟韓國瑜從以前就還不錯，我們台灣的選舉，不要選到人情世故都沒有了，媒體追問小野表態挺陳其邁，是否因此打壞柯韓交情？柯面露尷尬表示，「哎，幕後故事很多，他們也是，我覺得雙方都有壓力，大家都覺得是這樣 啦，選舉不用選到壁壘分明你死我活」。

媒體追問小野表態，是否因此開啟白綠合作契機？柯則表示，因為離選舉只剩下20天，解釋也很難解釋清楚 ，我倒覺得選後靜下心來，去思考一個問題，這一年來一直把把柯文哲抹紅，對台灣或是民進黨的發展是好的嗎

(中時 )

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