邱議瑩留言破百萬 綠委：台灣才2300萬人耶

2018年11月05日 16:04 中時 周毓翔

民進黨質疑中國大陸以假消息干擾台灣選舉，民進黨立委周春米今天質詢法務部次長陳明堂時提到，民進黨立委邱議瑩的臉書留言被留言破百萬，台灣才2300萬人，留言竟然可以破百萬，這其中的意義跟事實法務部應該要去了解。

周春米表示，來自境外的假新聞、假消息對這次選情的影響很大，網路上對於某些特定立委留言表示不同意的意見，幾乎有五成到八成以上都來自境外留言，台灣才2300萬人，有些人不同意某些立委的意見，卻可以留言超過百萬人，這其中的意義跟事實以及後果都應該要了解，「我們擔心假消息大量散佈影響到事實真相，社會民心的穩定。」

周春米質詢法務部，目前有那些哪個可以杜絕假新聞、取締假新聞、防範假新聞的法案正在研擬修法？陳明堂則表示，「現行法我覺得就夠了」，比如《選罷法》104條規定「意圖使候選人當選或不當選，或意圖使被罷免人罷免案通過或否決者，以文字、圖畫、錄音、錄影、演講或他法，散布謠言或傳播不實之事，足以生損害於公眾或他人者。」

陳明堂表示，對於選舉以假消息妨礙的狀況本來就可以搜索，最高檢從9月就開始各地巡查，包括檢查總長與法務部長都有要求，假如恐嚇公開或是恐嚇個人，現行法就有刑責。周春米追問，假設有人以民調的方始來散佈不實訊息？陳明堂回應，這個也可以處理，交給檢察機關處理。

(中時 )