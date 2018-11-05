嘉義市跨年晚會 9.5小時馬拉松式演出不中斷

2019年「全嘉藝起來」跨年晚會當天安排「大嘉樂」摸彩活動，共有12部電動自行車供民眾抽獎。（呂妍庭攝）

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2019年「全嘉藝起來」跨年晚會當天安排「大嘉樂」摸彩活動，共有12部電動自行車供民眾抽獎。（呂妍庭攝）
2019年「全嘉藝起來」跨年晚會當天安排「大嘉樂」摸彩活動，共有12部電動自行車供民眾抽獎。（呂妍庭攝）

嘉義市將從12月熱鬧到明年！嘉義市長涂醒哲5日宣布，為呈現2019年「全嘉藝起來」跨年晚會多元風格和特色，活動從12月31日下午3點起，首創連續9.5小時馬拉松式演出不中斷，要讓大家嗨翻天！另包括他本人和多個團體共捐贈12台電動自行車讓民眾抽奬，加上12月14日登場，為期10天的嘉義市國際管樂節，嘉義市將從12月熱鬧到明年！

為迎接嘉義市國際管樂節與2019年「全嘉藝起來」跨年晚會活動，市府文化局今上午舉行活動倒數揭幕記者會，並於現場進行跨年摸彩活動電動自行車捐贈儀式，涂醒哲強調，今年跨年晚會也將延續過往，反空汙不施放煙火，打造低碳跨年，雖然晚會規模沒辦法做到全國最大，但今年特別規劃「大嘉樂」摸彩活動，歡迎全國的朋友到嘉一起倒數計時，迎接2019年。

涂醒哲說，「大嘉樂」摸彩活動，要特別感謝財團法人嘉義市私立福添福社會福利基金會、社團法人嘉義市嘉邑行善團、財團法人九華山地藏庵、嘉邑城隍廟、文財殿、山興企業行、嘉義市體育運動總會、嘉友電子、全一水電工程有限公司、兆品酒店、高世明等各贊助1部電動自行車，加上他個人贊助共有12部，讓參與晚會活動每位大、小朋友都有希望得獎，當天攜帶個人身份證或健保卡核對身分，就有機會將電動自行車騎回家。

12月重頭戲「嘉義市國際管樂節」活動，今年已邁入第27屆，即將於12月14日登場，今年邀請國外團隊共7國14隊，陣容浩大，節目同樣精采可期。

(中時 )

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