彰化》500退休軍公教警消挺王惠美 籲「選票革命」揪萬人監票

近500名彰化縣退休軍公教警消人員5日齊聚王惠美競選總部舉行「公道覺醒、全民監票」挺美大會。（謝瓊雲攝）

友善列印
中時
謝瓊雲
國民黨籍王惠美一早北上開會，趕在中午前回到競選總部感謝軍公教警消退休人員的力挺。（謝瓊雲攝）
王惠美強調，軍公教警消人員是國家社會進步安定的主要力量，她邀請大家一起加油，為「改造彰化、翻轉命運」而努力。。（謝瓊雲攝）
中華民國公教軍警消暨退休人員聯合會總會長劉盛良呼籲退休公教軍警消人員一起進行「選票革命」。（謝瓊雲攝）

選戰倒數19天！彰化縣長選情緊繃，近500名彰化縣退休軍公教警消人員5日齊聚王惠美競選總部舉行「公道覺醒、全民監票」挺美大會，宣示要號召一萬名志工，24日投票日當天將到全縣1049個投開票所外，擔任監票志工，防範執政黨出奧步；一早北上國會開會的王惠美也專程在中午前趕回，感謝退休軍公教的支持，強調將帶領大家為「改造彰化、翻轉命運」繼續努力。

彰化縣退休軍公教人員在前副縣長楊仲等人領軍下踴躍出席挺美大會，包含前消防局長蕭嘉政、前衛生局長許秀夫、前教育局長張基郁，和自彰化縣警局交通大隊長職位退休的黃君韜都到齊；活動還沒開始，許多人一見到許久不見的老朋友，立刻熱絡相互問候寒暄，氣氛熱烈。

由前立委林滄敏陪同出席的中華民國公教軍警消暨退休人員聯合會總會長劉盛良表示，30、40年前，公教軍警消人員通力合作，創造了世界第二的台灣經濟奇蹟，外匯存底逾4000億美金；沒想到，民進黨執政後，年金改革讓所有退休人員的尊嚴受到無情、嚴重的打擊，國家社會、經濟更是遲滯不前。

他呼籲，選民用選票進行革命，換掉民進黨政府，全力支持國民黨制定良好的經濟政策造福全民；相信王惠美當選後一定會為彰化縣的建設、經歷打拚努力。隨後他也邀請前立委林滄敏等人與所有退休人員高唱《你是我的兄弟》等歌曲搏感情。

劉盛良說，三、四十年前，是軍公教警消人員的通力合作，創造了台灣外匯存底四千多億美金、高居世界第二的經濟奇蹟，如今這群對國家做出重大貢獻的人老了、退休了，卻遭到執政的民進黨無情對待，退休金縮水，整個國家社會經濟受到嚴重影響，大家應該要勇敢站起來進行「選票革命」。

王惠美上午出席立法院經濟委員會，為彰化鐵路高架化工程質詢；中午趕回總部與支持者見面，感激軍公教警消人員的熱情力挺；她強調，軍公教警消人員是國家社會進步安定的主要力量，她邀請大家一起加油，為「改造彰化、翻轉命運」而努力。

(中時 )

回應藍成立律師團 蔡適應：國民… 台中花博太轟動 市民申辦花博卡…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。