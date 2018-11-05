彰化》500退休軍公教警消挺王惠美 籲「選票革命」揪萬人監票

2018年11月05日 16:13 中時 謝瓊雲

國民黨籍王惠美一早北上開會，趕在中午前回到競選總部感謝軍公教警消退休人員的力挺。（謝瓊雲攝）

王惠美強調，軍公教警消人員是國家社會進步安定的主要力量，她邀請大家一起加油，為「改造彰化、翻轉命運」而努力。。（謝瓊雲攝）

中華民國公教軍警消暨退休人員聯合會總會長劉盛良呼籲退休公教軍警消人員一起進行「選票革命」。（謝瓊雲攝）

選戰倒數19天！彰化縣長選情緊繃，近500名彰化縣退休軍公教警消人員5日齊聚王惠美競選總部舉行「公道覺醒、全民監票」挺美大會，宣示要號召一萬名志工，24日投票日當天將到全縣1049個投開票所外，擔任監票志工，防範執政黨出奧步；一早北上國會開會的王惠美也專程在中午前趕回，感謝退休軍公教的支持，強調將帶領大家為「改造彰化、翻轉命運」繼續努力。

彰化縣退休軍公教人員在前副縣長楊仲等人領軍下踴躍出席挺美大會，包含前消防局長蕭嘉政、前衛生局長許秀夫、前教育局長張基郁，和自彰化縣警局交通大隊長職位退休的黃君韜都到齊；活動還沒開始，許多人一見到許久不見的老朋友，立刻熱絡相互問候寒暄，氣氛熱烈。

由前立委林滄敏陪同出席的中華民國公教軍警消暨退休人員聯合會總會長劉盛良表示，30、40年前，公教軍警消人員通力合作，創造了世界第二的台灣經濟奇蹟，外匯存底逾4000億美金；沒想到，民進黨執政後，年金改革讓所有退休人員的尊嚴受到無情、嚴重的打擊，國家社會、經濟更是遲滯不前。

他呼籲，選民用選票進行革命，換掉民進黨政府，全力支持國民黨制定良好的經濟政策造福全民；相信王惠美當選後一定會為彰化縣的建設、經歷打拚努力。隨後他也邀請前立委林滄敏等人與所有退休人員高唱《你是我的兄弟》等歌曲搏感情。

劉盛良說，三、四十年前，是軍公教警消人員的通力合作，創造了台灣外匯存底四千多億美金、高居世界第二的經濟奇蹟，如今這群對國家做出重大貢獻的人老了、退休了，卻遭到執政的民進黨無情對待，退休金縮水，整個國家社會經濟受到嚴重影響，大家應該要勇敢站起來進行「選票革命」。

王惠美上午出席立法院經濟委員會，為彰化鐵路高架化工程質詢；中午趕回總部與支持者見面，感激軍公教警消人員的熱情力挺；她強調，軍公教警消人員是國家社會進步安定的主要力量，她邀請大家一起加油，為「改造彰化、翻轉命運」而努力。

(中時 )