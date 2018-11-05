台中花博太轟動 市民申辦花博卡再湧人潮

2018年11月05日 16:07 中時 盧金足

今年11月3日開幕日起至明年4月24日止，台中市民憑花博卡可享一日無限次免費參觀花博園區的專屬優惠。（盧金足攝）

台中花博開幕人氣強強滾，市民前往各區公所臨櫃申辦「花博卡」人潮明顯增加，5日上午各區公所合計已爆量到5200張，交通局預估本周總申辦數將超過160萬張，為縮短市民等候時間，還增加製卡機器及人力，讓市民快速領卡。

台中花博開幕首個週末，三個園區共吸引約13萬人參觀，5日持續有大批遊客入園，截至中午12時，后里森林園區與后里馬場1萬2600人、外埔園區7500人、豐原園區7200人，合計2萬7300人，其中，國民旅遊等團客部分明顯增加。

由於花博引發轟動，可免費一天內無限次入園的台中市民專屬「花博卡」，申辦熱潮明顯增溫。

台中市府交通局長王義川表示，今天是開幕後第一天平日，但各園區遊客仍為數不少，截至中午，后里森林園區加馬場園區兩地共1萬2600人入園；外埔園區有7500人入園；豐原園區也有7200人參觀，三地合計2萬7300人。

王義川指出，今天入園人數主要是國民旅遊團增加，旅行團遊覽車比上週六中午前增加約二成。其中，外埔園區人數較上週六增加1400人，是由於旅行團多半先前往外埔園區，11時左右再到后里園區，所以外埔人數增加。

台中花博開幕前，因花博卡已搶先推出多項優惠，申請人數已超過150萬張，尤其停車半價、麥當勞、肯德基、必勝客、摩斯等餐飲等優惠相當有感，已辦卡的市民在開幕前就先享受了近二個月，現在申辦也還來得及在花博期間享受各項優惠，鼓勵還未申辦的市民把握機會。

市府表示，今年11月3日開幕日起至明年4月24日止，台中市民憑花博卡可享一日無限次免費參觀花博園區的專屬優惠，之後再入園每次也有半價優待；另外，包括搭乘台中市公車10公里免費、台中公有停車場停車費5折，以及麥當勞、肯德基、必勝客、摩斯、心之芳庭、歐都納等約3千家花博特約商店的好康折扣。

(中時 )