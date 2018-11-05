新竹》謝文進陣營批林智堅關埔國小規畫錯誤

2018年11月05日 16:26 中時 羅浚濱

關埔國小著重美學，地上物只蓋二層樓，致千餘名學童無法就近入學，被謝文進陣營抨擊規畫錯誤。（羅浚濱攝）

新竹市東區新設的關埔國小，9月入舉時發生近千學生無法就學問題，無黨籍市長謝文進陣營5日召開記者會，抨擊林智堅規畫錯誤，連關埔國小都做不好，還能指望其他市政嗎？

謝文進競選總部主任委員李宏生，以光武國中蓋四層36間教室，地下日層停車場，經費2億1800萬元，每坪造價6.6萬元，平均一間教室造價400萬元，對比關埔國小二層36間建室，造價2億4823萬元，每坪造價10.78萬元，平均一間教室造價650萬元，為何造價比光武國中多花9千萬元？認為林智堅應向市民交代。

李宏生抨擊林智堅興建的關埔國小只注重美學，忽略關埔地區人口增加所衍生的入學需求，原一個年級可16班560位學童，卻規畫建設只能收8班280位學童，造成整個學區有1680位學童無法就近入學。

李宏生指出，關埔國小校地有3.48公頃，是關東國小近2倍大，錯誤的規畫導致千餘名學童要遠至龍山、關東、科園國小就讀，非但讓新竹市的教育品質倒退，更嚴重影響關埔學區學童的受教品質。

李宏生強調謝文進當選市長，將重新規畫關埔國小第二期工程，按實際需要在法定容積範國內增建教室，同時將推動光埔三期都市計畫，規畫增設一所國中，補足關埔地區的就學需求。

市府教育處長李芳齡表示，市府已投入1億8000萬經費並獲議會同意，新增關埔國小教室及相關設施設備，明年每年級增加2班，成為每年級10班，共60班。至於關埔小學每坪造價約8萬9500元，和其他縣市新設立學校相當。

(中時 )