亮麗新建物　魚池鄉「日月潭紅茶館」超吸睛

魚池鄉農會「日月潭紅茶館」，建物定位為紅茶製茶觀光工廠。（沈揮勝攝）

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從另一個角度看。（沈揮勝攝）
亮麗的建體外觀引人矚目。（沈揮勝攝）
從西北側農會門口望過去，與2年多的下圖舊建物，在整體景觀上有天壤之別。（沈揮勝攝）
2年多前農會供銷部舊建體。（沈揮勝攝）
日月潭紅茶館基地上的舊建物（魚池鄉農會供銷部）原貌。（沈揮勝攝）

魚池鄉為台灣紅茶濫殤地，「日月潭紅茶」聞名遐邇！魚池鄉農會所屬之網路商店「日月潭紅茶館」爆紅多年後，2016年動土興建實體化，最近硬體完工，並在上月底打開部分空間試啟用，作為紅茶評鑑場地，其亮麗外觀讓人深刻印象，也成為魚池街區最吸睛的新地標！

魚池鄉農會理事長劉啟行表示，目前正在進行硬體驗收中的日月潭紅茶館，為地下1層、地上5層之新式連幢建體，基地面積392坪、總樓板面積1165坪，興建總經費1億485萬元。

總幹事王威文指出，新建物定位為紅茶製茶觀光工廠、符合ISO22000包裝廠、農業推廣教育中心、紅茶DIY體驗教室、茶餐廳和農產品展售中心。包括內部施設與裝潢，預定明年下半年開幕啟用，目標是七月或八月，能夠正式營運。

日月潭紅茶產區魚池茶區在1960年代，茶園栽培面積廣達1700公頃；該產業在1980年代雖曾沒落，但近10多年來在鄉公所、鄉農會、茶改場與農民共同努力下，又逐漸恢復光環。

魚池鄉農會著眼產業永續，先建置網路商店「日月潭紅茶館」，為通路行銷扎下不錯的基礎，隨著明年實體化建物的啟用營運，可望為日月潭紅茶產業再創新高峰。

(中時 )

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