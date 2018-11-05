不只少吃炸物！劉博仁：預防大腸癌必吃這6大食物

不只少吃炸的！劉博仁：預防大腸癌必吃這6大食物(圖／中時資料庫)

友善列印
中時電子報

根據衛福部國健署的統計資料，自2006年起大腸癌居全國癌症發生數第1位，每年約有1萬多人確診大腸癌，並有超過5千人因大腸癌死亡，不可不慎！營養醫學專家劉博仁醫師表示，大腸癌發生率居高不下，其實與台灣人的高油脂低纖維飲食習慣密不可分，加上缺乏運動、肥胖等問題皆導致了大腸癌逐年增加。

早安健康報導，劉博仁醫師指出想預防大腸癌不只需要戒菸、減重與規律運動，飲食中也要少吃紅肉、醃漬品、油炸類，就連甜食也要忌口，據國外研究顯示，糖尿病與大腸癌的發生是有關連的。降低這些危險因子後，再積極攝取高纖食物、十字花科蔬菜、大蒜、菇類、水果、五穀類等6種防癌食物，就能有效預防大腸癌的發生。

一、高纖食物

因為高動物性脂肪的食物，會增加大便裡的膽酸濃度，是大腸癌的致病因子之一。因此多吃高纖食物，讓它們與致癌物質結合，幫助吸附身體中的膽酸、膽固醇，增加排便量。

二、十字花科蔬菜

癌細胞最討厭的就是十字花科蔬菜，像是高麗菜、抱子甘藍、羽衣甘藍、綠色花椰菜、西洋菜、蕪菁等，不但能幫助肝臟代謝有毒物質，還可以促進代謝致癌的塑化劑，可說是防癌聖品。

三、大蒜

大蒜中富含著大蒜精，能抑制硝酸胺這項致癌物質對消化道黏膜的刺激。美國時代雜誌也曾將大蒜列入預防大腸癌與直腸癌很重要的食材之一。

四、菇類

菇類中的多醣體，能調節免疫系統，增加抗癌細胞激素，促進白血球對外來病原體、體內癌細胞的撲殺。但有自體免疫疾病的患者需向醫生諮詢。

五、水果

水果裡的果膠，有一種可溶性纖維，能吸附大腸裡面的毒素，讓其隨著糞便排出，降低毒素對大腸黏膜的刺激，減少大腸癌發生。

六、五穀雜糧

包含五穀雜糧燕麥、大麥、小麥、糙米等。有研究發現，吃糙米可以降低34%的大腸癌發生機率。但消化功能不佳、罹患腎臟病、以及需要低渣飲食的人並不適合吃五穀雜糧。

(中時電子報)

嘉義市跨年晚會 9.5小時馬拉松… 日車回覆立即改正普悠瑪疏失 火…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。