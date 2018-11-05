不只少吃炸物！劉博仁：預防大腸癌必吃這6大食物

2018年11月05日 18:29 中時電子報 莊楚雯

根據衛福部國健署的統計資料，自2006年起大腸癌居全國癌症發生數第1位，每年約有1萬多人確診大腸癌，並有超過5千人因大腸癌死亡，不可不慎！營養醫學專家劉博仁醫師表示，大腸癌發生率居高不下，其實與台灣人的高油脂低纖維飲食習慣密不可分，加上缺乏運動、肥胖等問題皆導致了大腸癌逐年增加。

早安健康報導，劉博仁醫師指出想預防大腸癌不只需要戒菸、減重與規律運動，飲食中也要少吃紅肉、醃漬品、油炸類，就連甜食也要忌口，據國外研究顯示，糖尿病與大腸癌的發生是有關連的。降低這些危險因子後，再積極攝取高纖食物、十字花科蔬菜、大蒜、菇類、水果、五穀類等6種防癌食物，就能有效預防大腸癌的發生。

一、高纖食物

因為高動物性脂肪的食物，會增加大便裡的膽酸濃度，是大腸癌的致病因子之一。因此多吃高纖食物，讓它們與致癌物質結合，幫助吸附身體中的膽酸、膽固醇，增加排便量。

二、十字花科蔬菜

癌細胞最討厭的就是十字花科蔬菜，像是高麗菜、抱子甘藍、羽衣甘藍、綠色花椰菜、西洋菜、蕪菁等，不但能幫助肝臟代謝有毒物質，還可以促進代謝致癌的塑化劑，可說是防癌聖品。

三、大蒜

大蒜中富含著大蒜精，能抑制硝酸胺這項致癌物質對消化道黏膜的刺激。美國時代雜誌也曾將大蒜列入預防大腸癌與直腸癌很重要的食材之一。

四、菇類

菇類中的多醣體，能調節免疫系統，增加抗癌細胞激素，促進白血球對外來病原體、體內癌細胞的撲殺。但有自體免疫疾病的患者需向醫生諮詢。

五、水果

水果裡的果膠，有一種可溶性纖維，能吸附大腸裡面的毒素，讓其隨著糞便排出，降低毒素對大腸黏膜的刺激，減少大腸癌發生。

六、五穀雜糧

包含五穀雜糧燕麥、大麥、小麥、糙米等。有研究發現，吃糙米可以降低34%的大腸癌發生機率。但消化功能不佳、罹患腎臟病、以及需要低渣飲食的人並不適合吃五穀雜糧。

(中時電子報)