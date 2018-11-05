日車回覆立即改正普悠瑪疏失 火聯會：與ATP無關

台鐵已在下午收到日車立即改正的回覆函，將呈報行政院。（圖為普悠瑪翻車事故照片／王英豪攝）

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台鐵普悠瑪列車翻覆事件後，列車製造商日本車輛製造株式會社坦承，列車自動防護系統ATP遠端監控設計有疏失，台鐵準局長張政源曾表示「不排除走法律途徑」，台鐵已在下午收到日車立即改正的回覆函，將呈報行政院。但火聯會秘書長吳長智表示，ATP與日車沒有關係，台鐵只是「沒理由找理由」的避重就輕。

日車日前向台鐵致信表示，普悠瑪ATP遠端監控設計有疏失，台鐵因此對日車要求其負責接線並測試確認完成。台鐵表示，已在今日下午2點半收到日商立即改正的回覆函，將提報行政院調查小組執行。

台鐵工會理事長張文正表示，僅有日車有權拆解列車重要零組件進行檢查，因此其有責任檢視列車設計是否符合國內軌道、主風泵為何頻故障等，他也質疑為何太魯閣在過彎時不需減速，普悠瑪卻要，那何不直接買自強號？

然而火聯會秘書長吳長智表示，ATP與日車沒有關係，ATP裝在任何列車上都有一樣情況，直批台鐵是「沒理由找理由的避重就輕」。鐵道學會表示，在調查報告還未出爐前，歸咎責任都還言之過早，而且採購的規格是台鐵訂的、合約是台鐵擬的，實在難以判斷責任歸屬哪方。

鐵道學會指出，ATP相關規範加入合約的時間點十分關鍵，也是咎責根據，誰也無法保證究竟是在製造、交車、試車得哪個環節時加入。台鐵內部員工也說，當年負責的人員多已退休，還需時間才能釐清日車與ATP的關聯性。

鐵道學會表示，台鐵的風險管理不佳，普悠瑪都已入台6年，台鐵卻都沒有發現問題，等到事故發生、日車放消息說有問題，才終於醒悟。鐵道協會認為，應成立獨立事故調查委員會，避免如今發生重大事故時，是由營運單位調查再送交報告給交通部，真實性與參考價值都令人質疑。

另外鐵道學會呼籲，台鐵應增強局內紀律管理，不該放任員工四處爆料放話，否則若不幸走到國際法庭一途，未來都將成為呈堂證供，對台鐵只會有不利影響。

(中時 )

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