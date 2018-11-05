防堵非洲豬瘟 政院初審罰鍰提高30萬元

旅客違規攜帶的熱狗。（防檢局提供）

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防範非洲豬瘟疫情，農委會防檢局針對旅客自非洲豬瘟及口蹄疫疫區，違規攜帶家畜肉類製品入境者，裁處最高額1萬5千元罰鍰，至11月4日止共查獲122件。並為有效嚇阻違規，防檢局研修「動物傳染病防治條例」，提高罰款額度最高至30萬元，已於今（5）日經行政院法規委員會初步審議通過。

據防檢局統計，違規攜帶肉品入境裁處最高額罰鍰1萬5千元，自10月18日至11月4日止，共查獲122件，包括來自中國大陸71件、越南34件、菲律賓6件、韓國4件，泰國及緬甸各2件，馬來西亞、新加坡及印尼各1件。以上周10月29日至11月4日期間而言，則是新增中國大陸24件，其他疫區25件。

防檢局並持續採集來自中國大陸違規肉品，送家畜衛生試驗所檢測非洲豬瘟病毒，迄今已檢驗327件，除10月31日發現一例為陽性反應，其餘結果均為陰性，未帶有非洲豬瘟病毒。

防檢局表示，截至昨日中國大陸重慶市發生非洲豬瘟疫情，大陸疫情已擴及14省／市／區、共58例，疫情持續蔓延，提醒國人切勿自疫區國家攜帶家畜肉品入境。

防檢局動物防疫組組長彭明興表示，防檢局研修提高旅客違規攜帶動物產品罰鍰至30萬元，今日經行政院法規委員會初步審議通過，待院會通過便會送交立法院，希望立院支持，讓高額裁罰盡速發揮嚇阻作用。

(中時 )

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