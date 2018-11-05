高雄》韓國瑜如何防民進黨？游淑慧揭投票日「大奧步」

2018年11月05日 16:23 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

國民黨高雄市長候選人韓國瑜因應選舉，公布要徵求「奧步108招」的構想，請網友想想在選舉投票前會出現什麼「奧步」。國民黨內湖南港市議員候選人游淑慧、國民黨高市議員黃紹庭等人上節目談論此話題時，游淑慧說網路說有些人的手用一些墨，若是投給韓國瑜的，就在選票上弄上污漬，那張就變無效了，讓現場驚呼「真的有可能」。

《大政治大爆卦》談及選舉奧步，游淑慧指出，有名高雄媒體朋友跟她說現在盛傳三大奧步，其中一個是說韓國瑜性騷擾，因為韓國瑜小編太漂亮，要謠傳韓國瑜跟小編有不正常關係，「我覺得太誇張、很惡質」。

此外，黃紹庭說高雄很多人都怕選舉最後會有招式出來，目前聽說是悲情牌。名嘴羅友志也提及，投開票所的人很重要，他聽說有人要應徵已經應徵不到，照理說選前一個月才應徵，卻已經沒人了，他質疑是安排好的嗎？他也提及，投開票所若不小心停電，票多了幾張，也是有可能的。

游淑慧也提及，網路上也傳出有些人的手會沾一些墨，若看到是投韓國瑜，就沾一點墨，那張就變無效了，陳其邁的也弄幾張，這種方式較容易也有可能發生。

民主進步黨台北市議員參選人張茂楠則表示，選委會不會操作，他說是獨立的機構，怎麼可能染指。對此，主持人王又正則回應，不是說一定會這樣做，只是先講，並透過媒體力量讓他們不敢這樣做，因為現在的中選會主委，大家都會抱持懷疑態度。

(中時電子報)