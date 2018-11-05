台荷論壇 林佳龍力邀荷蘭投資台灣

2018年11月05日 16:52 中時 盧金足

台中市長林佳龍表示，面積254公頃的台中水湳智慧城，定位為「低碳、創新、智慧」示範區，規畫導入循環經濟，邀請荷蘭企業一起加入開發的行列，將是投資台灣很好的選擇。（盧金足攝）

台中市政府5日與荷蘭貿易暨投資辦事處共同主辦「2018台灣-荷蘭循環經濟論壇暨交流媒合會」，市長林佳龍表示，台中花博除有全台第一棟循環建築「荷蘭館」，簽署台荷循環經濟宣言，期盼透過台中與阿梅爾市交流，創造台荷雙方更多具體的合作關係，月眉糖廠、水湳智慧城也都規畫導入循環經濟，將是荷蘭等國際企業投資台灣的絕佳選擇。

林佳龍出席台荷循環經濟論壇，還有荷蘭貿易暨投資辦事處代表紀維德、荷蘭阿梅爾市市長維溫德、市府經濟發展局長呂曜志、台糖公司暨循環台灣基金會董事長黃育徵及多名專家學者與會。

林佳龍表示，台中花博「荷蘭館」成功吸引眾人目光，這兩年來，在紀維德代表的努力下，台灣與荷蘭、台中與阿梅爾市有許多具體的合作項目，由於2022年阿梅爾市將舉行世界園藝博覽會，兩市都會互相參展，這次台中花博雙方也簽署循環經濟宣言，將是下個階段重要的努力目標。

台灣中央政府已將循環經濟納入「5+2產業創新政策」，台中將致力也將致力推動，像是台中花博附近的台糖月眉糖廠，未來將是循環經濟絕佳的發展基地。

此外，面積254公頃的台中水湳智慧城，定位為「低碳、創新、智慧」示範區，規畫導入循環經濟，邀請荷蘭企業一起加入開發的行列，將是投資台灣很好的選擇。

林佳龍說，市府也透過BOT案，與奧地利的公司合作建立外埔綠能生態園區，近期發始運轉，每日可解決約200噸的廚餘及農業廢棄物，一年產生3377萬度的發電量，可供應1萬戶家庭的用電需求，可說是台灣走在最先端的循環經濟案例，未來也會推廣至其他縣市。

紀維德表示，全球有40％都市廢料都是來自拆除建築建築所造成，目前荷灣、台灣與台中都在發展循環經濟，希望透過協同合作的方式，讓循環經濟能在日常生活中徹底實現，期待未來雙方能在科技與教育等領域，有更多的合作與創新。

阿梅爾市長維溫德認為，參與台中花博，看到循環經濟在台中徹底地展現，荷蘭自行車十分盛行，自行車數量甚至比荷蘭的總人口數還多，這樣的現況證明了許多自行車基本上都可以回收，甚至是創造新的自行車，他的辦公室就有一台經由回收再製造的自行車，其實，循環經濟並不侷限既有的產品，也可以在規畫時就以永續為前提，來決定使用材質、產品周期的處理。

阿梅爾市將於2022年舉辦世界園藝博覽會，屆時將不只是博覽會而已，在接辦這項盛會時，就開始思考永續經濟的概念並進行規劃，將打造成為荷蘭最具循環經濟概念的博覽會。

台中市致力推動循環經發，像是市府利用復育完成的文山一、二期掩埋場中約4.8公頃範圍，啟用「文山綠光計畫」，採公私協力方式，建置全台掩埋場最大太陽能電廠，未來規畫沼氣發電設施及畜禽舍屋頂上裝設太陽光電模組板，將太陽光能轉換成電能，創造綠電經濟。

經發局長呂曜志指出，這次論壇於循環經濟領域的相關專家學者進行經驗分享，期盼共創台灣在營建、金融與畜牧業的永續新價值；另為讓與會貴賓與荷蘭企業家深入交流，也安排包括安智銀行、昕諾飛公司、帝斯曼集團等多家知名荷商，設置一對一商機媒合會，讓台荷企業攜手共創綠色商機。

(中時 )