新竹市》結合插畫 選戰文宣超療癒

新竹市議員林盈徹發揮創意，選舉文宣採用手繪插畫，吸引孩童目光。（徐養齡翻攝）

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林盈徹發揮創意，選舉文宣採用手繪插畫，吸引孩童目光。（徐養齡翻攝）

選舉文宣也可以很療癒！新竹市香山區市議員候選人林盈徹發揮創意，跳脫傳統政治文宣設計思維，選舉文宣採用手繪插畫，「可愛到讓人忍不住想要翻開！」

林盈徹手繪插圖充滿巧思，翻開後slogan「傾聽 讓我們更靠近」以日本動畫「櫻桃小丸子」爺爺的心之俳句方式呈現，勾起許多人的童年回憶，直呼「太療癒了！」

林盈徹的政見與政績也不再採用條列式排列，簡潔文字搭配溫馨可愛的插圖，用「建設地圖」淺顯易懂的編排整理4年來的政績。

林盈徹表示，其實首波主打親子教育的文宣就走「童趣風」，在文宣背面印上著色畫，一推出就受到大小朋友歡迎，還有選民帶回家給小朋友畫完後拍照與他分享。

林盈徹說，自家小孩也非常喜歡畫畫，常常在畫完之後將作品拿來與他分享，他非常喜歡這樣溫馨的親子時光，因此靈機一動，希望選舉文宣不再只是生硬、單方面傳遞資訊的宣傳品，選舉文宣也可以活潑有趣，促進親子互動。

「大人有責任為我們的下一代示範乾淨、正面的選舉文化」，林盈徹說，他堅持不打負面選戰，用正面建設爭取選民認同。文宣釋出後反應熱烈，為氣氛緊繃的選戰帶來一股溫馨氣息，林盈徹跳脫傳統框架，不只讓選民認識自己，也創造不一樣的選舉文化

(中時 )

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