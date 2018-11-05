台南》東區議員候選人王家貞義賣「幹話撲克牌」

台南市東區市議員候選人王家貞義賣「幹話撲克牌」捐助「以核養綠」公投案。（洪榮志攝）

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國民黨台南市東區議員候選人王家貞從黨中央爭取到33副「幹話撲克牌」，即日起每副將以300元義賣，全數賣出所得9900元，將捐給第16號公投「以核養綠」案，希望台灣幸福、快樂和電力99。

王家貞5日手拿「幹話撲克牌」手板指出，民進黨全面執政後，蔡英文總統雖高喊「謙卑、謙卑、再謙卑」，但這2年日子過得非常苦的人民，看到、聽到卻都是背離民心的幹話，國民黨中央集結這些幹話做成3萬副「幹話撲克牌」，讓人民在冷冷的冬天自我調侃一番。

王家貞表示，「幹話撲克牌」之后就是蔡英文；她說的「勞工永遠是民進黨心中最柔軟的一塊」，在媒體幹話王民調也高居第一名，勇奪「幹話撲克牌」黑桃A；第二名梅花A，也是蔡英文回應勞工的話，「你們要自立自強」；第三名方塊K則是行政院長賴清德對長照員說的，「薪水低就當作功德」，梅花J則是「台灣電不是不夠用，是剩不多」，也是賴清德所說。

王家貞還諷刺說，蔡英文執政2年來，不但自己的民調支持度雪崩，國家經濟也跟著陪葬，街頭巷尾到處掛著租或售的店面，人民日子過得更窮，但蔡英文居然說「民進黨執政下的經濟是過去20年來最好的狀態」；蔡英文所謂的好，看來只有民進黨高層好而已。

王家貞強調，爭取到33副「幹話撲克牌」，將以每副300元的價格義賣；未來若全數賣出，所得9900元將捐給第16號公投「以核養綠」案，希望能為台灣幸福、快樂和電力99貢獻心力。

(中時 )

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