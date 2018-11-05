選舉活動擾人噪音 環保局提供檢舉免付費專線

選舉宣傳車使用擴音器穿梭巷弄廣播經常形成噪音，不僅容易招來民眾反感，更可能違反噪音管制法。照片為示意圖，並非噪音車輛。（台南市政府環保局提供）

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選舉投票日只剩不到20天，候選人的宣傳造勢活動也愈來愈多，不少民眾抱怨選舉噪音擾人高眠。台南市政府環保局表示，選舉宣傳車使用擴音器穿梭巷弄廣播經常形成噪音，不僅容易招來民眾反感，更可能違反噪音管制法。如果民眾因選舉噪音影響生活作息，可撥打免付費專線0800-066666檢舉。

環保局說，近期接獲選舉噪音擾人的態樣，包括各類遊行、造勢晚會，甚至還有1人1車俗稱「小蜜蜂」的廣播車。環保局提醒候選人，選舉造勢時使用擴音設施，務必調低音量；如經檢測超過擴音設施管制標準，可依《噪音管制法》開罰3000至3萬元，未改善更將按次處罰。

環保局強調，根據台南市自治條例規定，每天晚上10時起至翌日上午8時，不得使用擴音設施從事依法舉辦的競選活動或其他室外集會及遊行活動，並且全天不得在學校、圖書館、醫院等特定管制區50公尺範圍內宣傳；違反者不需檢測音量，直接開罰3000至3萬元，未改善按次處罰。

環保局還指出，為保持選情熱度，陸續已有候選人搭配吉祥物於路口跟民眾招手，增加印象；也有候選人選擇不在路旁插選舉旗，也不做選舉布條、不張貼廣告或不使用宣傳車，改用電子看板取代旗幟、廣告等，或以騎單車、電動車或徒步等環保方式拜票，不僅令人耳目一新，也漸漸帶動不一樣的選舉環境。

環保局表示，民眾如果因選舉宣傳活動製造的噪音影響生活作息，可撥打免付費專線0800-066666或傳真環保局（電話06-2604618）檢舉。

(中時 )

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