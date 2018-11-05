小野挺陳其邁：拍完才想到有個總幹事身分

柯文哲競辦總幹事小野表態支持陳其邁，5日受訪表示當初拍攝想法很簡單，拍完才想到自己有個總幹事身分。（吳堂靖攝）

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柯文哲競辦總幹事小野表態支持陳其邁，為高雄選情增添波瀾。（吳堂靖攝）

韓粉崩潰！柯競辦總幹事小野拍攝影片表態挺綠營高雄候選人陳其邁，由於柯文哲與韓國瑜關係匪淺，此次上演「主子幕僚不同調」，為高雄選情再添波瀾。對此，柯競辦中午先發聲明表示「尊重個人選擇」，切割意味濃厚，下午小野則再次出面喊話「影片已經說得很清楚了」但被問到影片何時拍攝？小野閃爍其詞，最後才稱「好像幾周前吧！」

小野5日下午受訪表示，影片是一群文化人一起做，想談的是高雄的電影電視，還有自己在推動的千里步道、生態教育，那天大概錄了十分鐘就錄完了，之後才想到自己有個「柯文哲競選總幹事」的身分，事後告知柯，他沒什麼表情，不像他自己說的嘆一口氣，他連嘆口氣都沒有，就是看著我。

小野指出，當初做這件事情很簡單，二三十年來關心台灣電影電視文化、文化創意產業和生態，有一群朋友二三十年來都關心這個，偶而選舉的時候會幫忙打打選戰，我是非常相信朋友的，這次為什麼會做，就是因為那群朋友找我就一起做，所以我一直覺得這件事出發點很簡單。

小野也澄清，事後沒有想到影片會標註柯文哲競選總幹事的頭銜，因為自己長期以來角色就是電影人作家，參與者也都是導演、作家、文化人，話題都環繞高雄近年的電影電視、文化產業轉變，「我不曉得有這麼嚴重嗎？」

媒體追問是否會覺得總幹事身分被利用？小野笑說，不會這樣想，外界大概比較沒有經歷過選戰，自己這二三十年來支持過不少人，都是因為那個人願意站出來幫助文化界，對方是哪個黨不重要，包括柯這次找他當總幹事，也是因為跟他共事做文化基金會董事長，完全支持柯文哲的理念，

媒體追問陳其邁在文化產業上是否做得很好？小野表示，高雄最大轉變就是南方的聲音變得有話語權了，至於是否認可陳其邁作為？小野數度表示「影片中講得很清楚！」

媒體進一步詢問，拍影片先斬後奏是否讓柯有點尷尬？ 小野強調，沒有先斬後奏這問題，外界不了解競辦生態，裡面每個人都有自己的理念，自己跟柯市長相處非常自在，柯非常尊重每個人的意見與專業，甚至覺得拍完影片要不要跟他講一聲。最後小野也表明不會以個人身份幫陳站台助選。

(中時 )

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