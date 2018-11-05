阿嬤別再餵金孫！研究：兒童過胖引發糖尿病是正常12倍

研究：兒童過胖引發糖尿病是正常12倍(示意圖/達志影像)

友善列印
中時電子報

「有一種胖是阿嬤不覺得你胖」不少長輩都說「小時後胖不是胖」，依據世界衛生組織2016資料，台灣兒童5-17歲肥胖佔比排名世界第11名，而美國糖尿病協會研究指出，過胖兒童到20歲時發生糖尿病機率是正常體重兒童的12倍。

台北市聯合醫院營養師薛曉晶在《ettoday新聞雲》發文表示，研究顯示，5-9歲嚴重肥胖的兒童到20歲時，糖尿病的發生率是正常體重兒童的12倍。肥胖是青少年中嚴重的健康問題，因此要注意孩童體重，是讓小孩長高不是長胖。

1.小時候就維持正BMI

根據研究顯示，青少年BMI和成年人時期發生糖尿病，有著相關性。如果兒童在5-9歲期間體重較正常體重高出40%，則20歲跟45歲時，糖尿病發生機率就會增加11倍跟2倍；在10-17歲的青少年太胖也會有相同狀況發生。

2.培養良好飲食習慣

建議父母在嬰兒時期跟兒童時期就培養健康良好的飲食習慣，從小教育小孩均飲食、不挑食，例如低糖、低鹽，高纖的飲食原則。少放零食飲料在家中，減少小孩吃垃圾食物的機會，創造一個健康的飲食環境。

3.減少坐勢生活，增加運動時間跟頻率

學齡的兒童幾乎每天都坐在椅子上超過8小時，建議讓小孩在上學前就養成多運動的習慣，減少3C產品使用率，才能降小孩變為「沙發馬鈴薯」的機率。

另外，運動上的安排可以選擇趣味性跟重覆性高，複雜度跟技巧性低的運動，主要提高小孩運動意願，等養成運動習慣再增加運動強。

對於正在發育期的兒童跟青少年，家長可以透過營養師諮詢，了解小孩飲食攝取狀況是否影響發育，如果飲食控制過於嚴格可能導致營養素缺乏。所以培養孩子健康的飲食跟運動習慣，比減肥瘦一、兩公斤來的健康。

(中時電子報)

雨衣女子遭機車「大外割」 畫面… 花young青春演唱會在豐樂雕塑公…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。