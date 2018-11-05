阿嬤別再餵金孫！研究：兒童過胖引發糖尿病是正常12倍

2018年11月05日 16:47 中時電子報 張哲瑋

「有一種胖是阿嬤不覺得你胖」不少長輩都說「小時後胖不是胖」，依據世界衛生組織2016資料，台灣兒童5-17歲肥胖佔比排名世界第11名，而美國糖尿病協會研究指出，過胖兒童到20歲時發生糖尿病機率是正常體重兒童的12倍。

台北市聯合醫院營養師薛曉晶在《ettoday新聞雲》發文表示，研究顯示，5-9歲嚴重肥胖的兒童到20歲時，糖尿病的發生率是正常體重兒童的12倍。肥胖是青少年中嚴重的健康問題，因此要注意孩童體重，是讓小孩長高不是長胖。

1.小時候就維持正BMI

根據研究顯示，青少年BMI和成年人時期發生糖尿病，有著相關性。如果兒童在5-9歲期間體重較正常體重高出40%，則20歲跟45歲時，糖尿病發生機率就會增加11倍跟2倍；在10-17歲的青少年太胖也會有相同狀況發生。

2.培養良好飲食習慣

建議父母在嬰兒時期跟兒童時期就培養健康良好的飲食習慣，從小教育小孩均飲食、不挑食，例如低糖、低鹽，高纖的飲食原則。少放零食飲料在家中，減少小孩吃垃圾食物的機會，創造一個健康的飲食環境。

3.減少坐勢生活，增加運動時間跟頻率

學齡的兒童幾乎每天都坐在椅子上超過8小時，建議讓小孩在上學前就養成多運動的習慣，減少3C產品使用率，才能降小孩變為「沙發馬鈴薯」的機率。

另外，運動上的安排可以選擇趣味性跟重覆性高，複雜度跟技巧性低的運動，主要提高小孩運動意願，等養成運動習慣再增加運動強。

對於正在發育期的兒童跟青少年，家長可以透過營養師諮詢，了解小孩飲食攝取狀況是否影響發育，如果飲食控制過於嚴格可能導致營養素缺乏。所以培養孩子健康的飲食跟運動習慣，比減肥瘦一、兩公斤來的健康。

(中時電子報)