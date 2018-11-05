花young青春演唱會在豐樂雕塑公園舉行

花young青春演唱會4日晚在豐樂雕塑公園舉行，傍晚不到，不少民眾已帶著野餐墊，來到公園草坪區。（黃國峰翻攝）

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花young青春演唱會4日晚在豐樂雕塑公園舉行，台中市長林佳龍指出，2018世界花卉博覽會的開幕，讓世界看見台灣、台中，這是台中的光榮。（黃國峰翻攝）
花young青春演唱會4日晚在豐樂雕塑公園舉行，民眾齊聚嗨翻天。（黃國峰翻攝）

中市南屯區豐樂雕塑公園改善工程，已於9月底完工，南屯區公所4日晚在公園舉行「花young青春演唱會」約有2000名民眾參與，邀請蔡旻佑、歌壇甜心陳芳語、原子邦妮等6組歌手藝人接力演唱，並宣導南屯區各項市政建設。

台中市長林佳龍表示，豐樂公園除了有全新完工的沙坑遊戲區、全國首座跑酷場外，也完成了大規模水池清淤及水質淨化工程，未來將進一步增添噴水池舞動及光影效果，打造夜間湖水美景，讓市民都能擁有親近的綠地公園。2018世界花卉博覽會也於3日開幕，這是台中的國際盛事，全世界也因此看到台中、看到台灣。

南屯程泰源區長表示，台中是座生活首都，我們持續努力實踐市長的大台中願景「人本、永續、宜居」的幸福城市，非常開心大家來到這裡，與親友齊聚，悠閒的坐在草皮，聆聽這場演唱會，相信這一年回憶，幸福時光滿滿！

活動特別安排在草坪區，讓民眾都能悠閒的坐在草皮上看演唱會，唱風各異的團體連番演出，讓現場的同學、家人朋友們情不自禁地跟著音樂搖擺，度過美好的夜晚。南屯區公所也介紹南屯親子館，筏子溪景觀工程，李科永圖書館，文山水資源中心，惠中籃球場整建等，讓市民都能瞭解市府推動的各項建設與福利。

(中時 )

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