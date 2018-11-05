深水步蚵學院餐廳「海鮮薑母鴨」獨特滋補美食 饕客趨之若鶩

2018年11月05日 16:52 中時 楊樹煌

▲埔里深水步蚵學院餐廳的滋補美食「薑母鴨」。（楊樹煌攝）

▲深水步蚵學院餐廳在秋冬季節推出的獨特食補火鍋「紅蟳海鮮薑母鴨」。（楊樹煌攝）

▲深水步蚵學院餐廳秋冬季節的食補火鍋「海鮮薑母鴨」，海鮮可自由搭配。（楊樹煌攝）

▲埔里深水步蚵學院非常特別的食補火鍋「紅蟳海鮮薑母鴨」。（楊樹煌攝）

秋涼時節，又是冬令進補時，「薑母鴨」是台灣獨特飲食文化中相當令人喜愛，又驅寒補暖的絕佳滋補美食，埔里鎮有家專營新鮮活海產出名的深水步蚵學院餐廳，每當秋冬時節就會推出極為特別的「海鮮薑母鴨」，成為饕客趨之若鶩的最愛食補火鍋。

深水步蚵學院餐廳老闆偕祐睿透露，「薑母鴨」是驅寒、溫潤入食，暖身滋補的台灣獨特美食，近年來該店獨創，將生猛紅蟳及各種海鮮食材，加入薑母鴨鍋中，想不到蔚成一絕，並成中部地區深具特色的薑母鴨新食法，廣受愛好美食者的喜愛。

偕祐睿指出，他們開發的「海鮮薑母鴨」，是因近年來氣候受地球暖化影響，秋冬季節，依舊酷暑難耐，如果單食薑母鴨，恐會略嫌燥熱，該店本就屬海產料理專門店，為配合人們冬令進補習慣，才推出薑母鴨。

不同的是，他們將薑母鴨再加入紅蟳及海鮮料，讓兩種不同味向結合，使薑母鴨變得溫潤不燥，讓食客在品嘗湯頭時，有薑母鴨的口感及滿滿海鮮的鮮甜味，亦讓整鍋的湯與鴨肉、海鮮同時昇華到另種層次；尤其是食客在享用薑母鴨時，增加更多的料理可同時享用，不再只是單純的享用薑母鴨的火鍋而已。

偕老闆並透露，該店獨特的海鮮薑母鴨，採用雲林土番鴨，肉質軟嫩，尤其湯頭是以21種中藥材及埔里當地的甘蔗，進行1整天的熬煮而煮，湯頭獨具風味；目前該店的海鮮薑母鴨，基本上是鍋底湯含鴨肉是300元，其他鍋料、海鮮料則是以單點為主，再以平實價格計算。

深水步蚵學院餐廳就位在埔里鎮中山路二段167號，埔里警分局與北門加油站附近，營業時間為每天下午4點至12點，

固定每周四為店休日。

(中時 )