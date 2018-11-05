深水步蚵學院餐廳「海鮮薑母鴨」獨特滋補美食 饕客趨之若鶩

▲埔里深水步蚵學院餐廳的老闆偕祐睿和老闆娘端著美味可口的薑母鴨火鍋與令人垂涎的鮮甜活海鮮。（楊樹煌攝）

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▲埔里深水步蚵學院餐廳的滋補美食「薑母鴨」。（楊樹煌攝）
▲深水步蚵學院餐廳在秋冬季節推出的獨特食補火鍋「紅蟳海鮮薑母鴨」。（楊樹煌攝）
▲深水步蚵學院餐廳秋冬季節的食補火鍋「海鮮薑母鴨」，海鮮可自由搭配。（楊樹煌攝）
▲埔里深水步蚵學院非常特別的食補火鍋「紅蟳海鮮薑母鴨」。（楊樹煌攝）

秋涼時節，又是冬令進補時，「薑母鴨」是台灣獨特飲食文化中相當令人喜愛，又驅寒補暖的絕佳滋補美食，埔里鎮有家專營新鮮活海產出名的深水步蚵學院餐廳，每當秋冬時節就會推出極為特別的「海鮮薑母鴨」，成為饕客趨之若鶩的最愛食補火鍋。

深水步蚵學院餐廳老闆偕祐睿透露，「薑母鴨」是驅寒、溫潤入食，暖身滋補的台灣獨特美食，近年來該店獨創，將生猛紅蟳及各種海鮮食材，加入薑母鴨鍋中，想不到蔚成一絕，並成中部地區深具特色的薑母鴨新食法，廣受愛好美食者的喜愛。

偕祐睿指出，他們開發的「海鮮薑母鴨」，是因近年來氣候受地球暖化影響，秋冬季節，依舊酷暑難耐，如果單食薑母鴨，恐會略嫌燥熱，該店本就屬海產料理專門店，為配合人們冬令進補習慣，才推出薑母鴨。

不同的是，他們將薑母鴨再加入紅蟳及海鮮料，讓兩種不同味向結合，使薑母鴨變得溫潤不燥，讓食客在品嘗湯頭時，有薑母鴨的口感及滿滿海鮮的鮮甜味，亦讓整鍋的湯與鴨肉、海鮮同時昇華到另種層次；尤其是食客在享用薑母鴨時，增加更多的料理可同時享用，不再只是單純的享用薑母鴨的火鍋而已。

偕老闆並透露，該店獨特的海鮮薑母鴨，採用雲林土番鴨，肉質軟嫩，尤其湯頭是以21種中藥材及埔里當地的甘蔗，進行1整天的熬煮而煮，湯頭獨具風味；目前該店的海鮮薑母鴨，基本上是鍋底湯含鴨肉是300元，其他鍋料、海鮮料則是以單點為主，再以平實價格計算。

深水步蚵學院餐廳就位在埔里鎮中山路二段167號，埔里警分局與北門加油站附近，營業時間為每天下午4點至12點，

固定每周四為店休日。

(中時 )

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