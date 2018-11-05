溪湖高中全英語教學 專案引進英國老師

溪湖高中專案聘請到來自英國的Daniel Spiller指導學生英語，落實全英語教學。（鐘武達攝）

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溪湖高中為了營造優質的全英語的學習環境，今年透過教育部「引進外師計畫案」聘任來自英國的Daniel Spiller任教，中文姓名「沈均瑋」的Daniel Spiller說，台灣的學生上課比英國學生辛苦，但求知欲強，表現也很突出。

溪湖高中校長楊豪森說，溪高為讓學生能夠自然的運用英語交談，除了大幅更新教學的硬體設備，並於高二每班開設英聽課程、高一英語能力分組教學， 107學年度更在實習處主任潘秀欽努力下，申請教育部專案「引進外師計畫案」，覓得來自英國的Daniel Spiller到校任教，讓全英語的學習環境全部到位。

楊豪森表示，專案計畫引進的外籍老師視同正式教師，至少駐校教學一年，表現良好，可優先續約。Daniel Spiller畢業於英國曼徹斯特大學並取得物理碩士學位，是彰化的女婿，已經來台5年，之前曾在英國的語言學校教外籍學生英文，具備英語教學的經驗。

Daniel Spiller表示，很感謝溪高的英文老師協助撰寫課程內容，讓他的教學很快步入正軌，任教期間，主要是教英語聽力與會話課程，他會選擇生活上較實用以及高中生較有興趣之題材，來提高學生的學習動機，讓學生願意用英語來溝通。

來台任教，Daniel Spiller說，他覺得台灣高中生的上課時數與作業都比同年紀的英國學生多，很辛苦，但儘管如此，溪高學生仍然維持極強的求知慾且表現突出。

他強調，溪高學生要增強英語能力一定要多用英語與其他人交談，也可以看英語發音的電視節目或電影，學習他們的發音與腔調很重要 !

(中時 )

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