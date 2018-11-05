流感疫苗該打？專家：7個高危險群千萬注意

2018年11月05日 16:58 中時電子報 尉遲佩玉 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

流感疫苗接連出問題，可以延遲時間再去打嗎?何時打較有保護力？

最近天氣忽冷忽熱，早晚溫差大，流感疫情逐漸升溫。想帶家中老小去打疫苗，但公費疫苗開打才三周，就陸續傳出賽諾菲及國光疫苗出包，前者是疫苗外觀顏色異常，後者是有不明懸浮物，且是護理師眼尖在施打前將針筒內空氣排出時發現異常， 經通報衛福部馬上下令同批號問題疫苗全部暫停施打，但，民眾人心惶惶，想施打怕不安全，不打又怕被感染，到底該怎麼辦？

「這是偶發、單一事件，不必太過恐慌，」台灣大學醫學院小兒科暨台大公衛學院流行病學與預防醫學研究所特聘教授黃立民表示，此次事件並非疫苗原料或品質出問題，而是包裝物如針筒或包裝過程破損、出了瑕疵，「就好比一支疫苗做壞了，不表示其它都有問題，」他說。

而國光白色漂浮物疫苗初步報告也於11月1日出爐，證實懸浮物是針筒托盤材碎片，也就是在全自動製成過程中不慎掉入的，而與疫苗本身品質無關。疾管署也表示，目前已派員至兩家廠商清查同批號未配送疫苗14萬餘劑，均未發現異常，且已接種者也未發現嚴重不良反應。

身為經驗豐富的疫苗專家，黃立民認為，國內查核疫苗法規嚴謹，與歐美日等國相同，且若有問題發生即刻通報，過程公開透明，不至於隱匿問題，民眾可以放心。

「該打(流感疫苗)的人還是要打，」他建議高危險群如5歲以下、65歲以上、肥胖(身體質量指數BMI超過(含)30以上的人)、高風險慢性病患者、醫療、防疫、畜牧工作者，最遲要在12月7日前施打完畢，因為12月中旬至隔年1月底是流感高峰期，「至少要給疫苗一周的時間產生抗體，」他提到，疫苗保護期限因年紀及身體狀況而有所差異，通常接種疫苗4～6個月後保護力會下降，若現在(11月)施打，保護力應可維持到流感高峰期結束。

至於3價還是4價的流感疫苗好?目前公費提供的是3價疫苗(含有2種A型、1種B型共3種病毒株)，如果想要多一層保護，他建議可以自費選擇涵蓋4種病毒株的4價疫苗。

另外，如果身體狀況不穩定如高血壓、糖尿病控制不好、該洗腎而不去洗的人，請先把病情控制好再去打疫苗，以免施打後出現副作用，就怪罪疫苗有問題，「這是責任歸屬而非安全考量，」黃立民說。

(中時電子報)