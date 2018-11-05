和林右昌、林佳龍同逛花博 林智堅：24日後再合體

基隆市長林右昌（右二）、新竹市長林智堅（左一）在台中市長林佳龍（左二）陪同下，開心參訪台中花博后里馬場園區花舞館。（陳淑娥攝）

友善列印
中時
基隆市長林右昌（左）、新竹市長林智堅（右）在台中市長林佳龍（中）陪同下參訪台中花博，「3林」合體比出競選號碼合影留念。（陳淑娥攝）
台中花博開幕第3天不是假日，但舞花館現場仍湧入大批參觀遊客。（陳淑娥攝）

台中花博開幕已進入第3天，基隆市長林右昌、新竹市長林智堅5日率市府團隊參訪，台中市長林佳龍更是熱情陪同。「嘆為觀止！」林智堅指出，只要來到台中花博就能看到全世界的精彩，1天或1次都看不夠，未來「3林」24日後一定會再合體，一起造訪台中花博。

基隆市長林右昌、新竹市長林智堅下午率市府團隊參訪台中花博，台中市長林佳龍不但陪同，在后里馬場園區花舞館更花身導遊講解，「3林」魅力無法擋，遊客將展場擠得水洩不通，還有來自基隆的民眾要求合照，也有熱情民眾高喊當選，「3林」還比出參加競選連任的號碼合影留念。

「3林」合體注入一股暖流！林佳龍表示，3位市長有一些類似，姓林、第一屆市長要競選連任以及同一個世代；他強調，他們都重視城市發展，透過台中花博進行交流，台中花博是花現gnp，不只是花海，博覽會一定要創新突破，「3林」一下就合體，就像今天的天氣帶來一股暖流！台灣有很多隱形冠軍，透過博覽會讓大家看到台灣的創意及國力，歡迎全國各縣市的朋友一起來參觀。

林右昌表示，台中花博是台灣之光，佳龍是會做事的市長，在這麼短時間內完成不可能的任務，心細、膽大有國際格局，今天特別來學習如何籌辦這麼龐大的展場及會場的經營，來台中花博一定要過一夜，8個展場看兩天都看不完。

林智堅指出，城市博覽會需要動員市府團隊能量及在齊心協力，看到台中花博令人嘆為觀止，佳龍花3年時間重新規會呈現國際級博覽會，是台灣之光，只要來到台中花博就能看到全世界的精彩，台中花博1天或1次都看不夠，未來「3林」在24日之後一定會再合體，一起造訪台中花博。

至於媒體詢問，這幾天中央及各縣市首長都來參觀，是否擔負起綠營領頭羊來衝選戰？林佳龍說，一開始就把花博及選舉分開，台中花博必須是台灣所有人的花博，絕對不是任何一人或一黨的花博，台中宣言的花博也是跨黨派，邀請縣市周也是跨縣市，台灣的美好不要因為選舉而打折扣，不同黨派各個縣市一起參觀，希望台中花博成為台灣人的驕傲。

(中時 )

小野挺陳其邁：拍完才想到有個總… 即時伸援手！台中市府3年增聘185…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。