和林右昌、林佳龍同逛花博 林智堅：24日後再合體

2018年11月05日 17:20 中時 陳淑娥

基隆市長林右昌（左）、新竹市長林智堅（右）在台中市長林佳龍（中）陪同下參訪台中花博，「3林」合體比出競選號碼合影留念。（陳淑娥攝）

台中花博開幕第3天不是假日，但舞花館現場仍湧入大批參觀遊客。（陳淑娥攝）

台中花博開幕已進入第3天，基隆市長林右昌、新竹市長林智堅5日率市府團隊參訪，台中市長林佳龍更是熱情陪同。「嘆為觀止！」林智堅指出，只要來到台中花博就能看到全世界的精彩，1天或1次都看不夠，未來「3林」24日後一定會再合體，一起造訪台中花博。

基隆市長林右昌、新竹市長林智堅下午率市府團隊參訪台中花博，台中市長林佳龍不但陪同，在后里馬場園區花舞館更花身導遊講解，「3林」魅力無法擋，遊客將展場擠得水洩不通，還有來自基隆的民眾要求合照，也有熱情民眾高喊當選，「3林」還比出參加競選連任的號碼合影留念。

「3林」合體注入一股暖流！林佳龍表示，3位市長有一些類似，姓林、第一屆市長要競選連任以及同一個世代；他強調，他們都重視城市發展，透過台中花博進行交流，台中花博是花現gnp，不只是花海，博覽會一定要創新突破，「3林」一下就合體，就像今天的天氣帶來一股暖流！台灣有很多隱形冠軍，透過博覽會讓大家看到台灣的創意及國力，歡迎全國各縣市的朋友一起來參觀。

林右昌表示，台中花博是台灣之光，佳龍是會做事的市長，在這麼短時間內完成不可能的任務，心細、膽大有國際格局，今天特別來學習如何籌辦這麼龐大的展場及會場的經營，來台中花博一定要過一夜，8個展場看兩天都看不完。

林智堅指出，城市博覽會需要動員市府團隊能量及在齊心協力，看到台中花博令人嘆為觀止，佳龍花3年時間重新規會呈現國際級博覽會，是台灣之光，只要來到台中花博就能看到全世界的精彩，台中花博1天或1次都看不夠，未來「3林」在24日之後一定會再合體，一起造訪台中花博。

至於媒體詢問，這幾天中央及各縣市首長都來參觀，是否擔負起綠營領頭羊來衝選戰？林佳龍說，一開始就把花博及選舉分開，台中花博必須是台灣所有人的花博，絕對不是任何一人或一黨的花博，台中宣言的花博也是跨黨派，邀請縣市周也是跨縣市，台灣的美好不要因為選舉而打折扣，不同黨派各個縣市一起參觀，希望台中花博成為台灣人的驕傲。

(中時 )