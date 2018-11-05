世界宗教議會關注氣候危機 心道法師倡靈性生態學

2018年11月05日 17:00 中時 葉書宏

世界宗教博物館創辦人心道法師（右）與巴西原住民代表Davi Kopenawa Yanomami（左）合影。（世界宗教博物館提供）

世界宗教博物館創辦人心道法師（中）4日中午再度受邀為「神聖音樂會」開場祈福。（世界宗教博物館提供）

世界宗教博物館創辦人心道法師以1分鐘平安禪帶領在場數千人體驗禪修的寧靜，感受「心和平，世界就和平」的安定力量。（世界宗教博物館提供）

在加拿大多倫多舉辦的第七屆世界宗教議會，4日正如火如荼展開各項交流活動與研討會，世界宗教博物館承辦的「靈性生態論壇」，是今年大會關注的主要議題，備受矚目。擔任主談人的靈鷲山開山住持、世界宗教博物館創辦人心道法師、與談學者倡議，從靈性生態學角度共同對抗極端氣候等地球危機。

這場論壇邀請全球知名的德國慕尼黑大學宗教系教授Michael von Brück擔任主持人，與談人包括：美國耶魯大學森林環境系夫妻檔教授瑪麗•艾佛林•塔克（Mary Evelyn Tucker）、約翰•艾倫•格里姆（John Allen Grim），德州達拉斯南衛理公會大學帕金斯神學院教授魯本•哈比托（Ruben Habito）、世界宗教博物館國際事務部主任瑪莉•瑞斯•哈比托教授（Maria Reis Habito）。

心道法師檢視生態危機的深層根源，均來自貪、嗔、癡、慢、疑這五毒，遂提出靈性生態學概念。他說，唯有透過懺悔，靈性覺醒，才有共振萬物的能量；並以古文明毀滅為鏡，轉化負面與貪婪的態度；學習原住民的靈性生態智慧，作為生活法則與生命態度；推動宗教的靈性修持，療癒地球；建構生態教育平台，所以他要在緬甸籌建一所愛地球的生命和平大學，積極發現問題，將科技力量運用在解救地球上。

他呼籲大家響應「全球生態倫理」，徹底實踐「多元共生 相依共存」的愛地球自然法則，讓地球永續成為每個人共同的使命！

論壇吸引對氣候變遷、環境生態、原住民、靈性教育有興趣的宗教界人士、學者專家等到場，許多參加者一邊專心聆聽，一邊勤作筆記，在與談者發表演說後提問非常熱烈，十幾位不同宗教背景的聽眾紛紛舉手，主持人Michael von Brück只好請提問者先到台前陳述問題，再讓與談人做重點總結與回應，氣氛熱絡。

問題發人深省，包括：關心地球的高等教育學府很多，要如何發揮更大影響力？如何讓年輕人對靈性產生興趣？將極端氣候造成重大災害歸咎於上帝懲罰，靈性教育何去何從？如何將覺知的靈性，放入既有的政治、經濟、教育、宗教系統裡？

瑪麗•艾佛林•塔克（Mary Evelyn Tucker）建議做好跨世代間的連結與溝通，發動靈性生態革命；約翰•艾倫•格里姆（John Allen Grim）認為開放創意，利用社群媒體傳播正面觀念；魯本•哈比托（Ruben Habito）提及減少慾望，療癒地球；Michael von Brück分享自身在宗教課程推動禪修的多年經驗，感動與改變許多師生。

此次論壇規劃90分鐘，即使延長時間進行，仍無法滿足熱切的需求，參加者會後留下來交流、討論、合影、互動的人數相當多，咸認為收穫滿滿，深受感動及啟發。

此外，4日晚間心道法師再度受邀為「神聖音樂會」開場祈福，以一分鐘平安禪帶領在場數千人體驗禪修的寧靜，感受「心和平，世界就和平」的安定力量。

(中時 )