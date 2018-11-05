陸4代機搭檔 彩虹7隱形無人機揭神祕面紗

彩虹7隱形飛翼無人機長10米、翼展22米，最大起飛重量13,000公斤，巡航高度為10－13公里。（環球時報）

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中時電子報
彩虹7隱形無人機

珠海航展6日即將登場，原本在中國航天科技集團第11研究院展臺上覆蓋布幕的神祕無人機終於亮相。

據《環球時報》與《澎湃新聞》5日報導，這神祕主角是看似美國X-47B的彩虹7（CH-7）型高空長航時隱形無人戰機。彩虹-7這次是以全尺寸樣機的方式展示，它長10米，翼展22米,在龐大的機翼之下，彩虹公司最新推出的彩虹-10無人傾轉旋翼機，顯得更嬌小。

專家指出，彩虹-7具有航時長的特點，可以在敵方高危環境下持續偵察監視，和包括4代隱形戰機在內的有人機聯手，共同執行任務。

彩虹無人機技術專家王永志說，彩虹-7是高空、亞音速的隱形無人機，目前處於詳細設計階段。它最大起飛重量可達13噸，具備強大的隱形與突防能力。在彩虹系列無人機中，定位在於保障戰略級資，以及打擊高價值目標。

它可以在高危險環境下執行火力壓制、偵察監視，以及長時間預警等任務。彩虹-3，彩虹-4與彩虹-5都採用傳統無人機構型，而彩虹-7為了發揮隱形特性，而採用飛翼構型。由於需要突破無尾飛翼構型的控制技術，它在動力上採用了能滿足高空、高速要求的渦扇發動機。

目前國際上具備類似性能的無人機，有美國的RQ-180、X-47B，歐洲的達梭「神經元」（Dassault nEUROn），而專家說，彩虹-7成功研製後，將具有與它們不相上下的性能。

王永志指出，在傳統戰爭中使用傳統無人機的前提，在於爭取制空權，而在高危環境中使用無人機，則需要它具備強大的隱形與突防能力。像彩虹-7就能在高危環境下，執行相關作戰任務，進行火力壓制、電子戰、偵察行動，以及直接打擊，或引導武器打擊戰場高價值目標。而高空，高速與隱形將是先進無人機發展的趨勢。

(中時電子報)

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