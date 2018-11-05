高爾夫》遭誤解作弊被DQ 陳彥寧：我是清白的！

2018年11月05日 17:11 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

美國媒體《Golfweek》、Yahoo！運動畫刊等主流媒體，紛紛報導2014年拿下NCAA大學女子高爾夫個人的冠軍台灣旅美好手陳彥寧，在LPGA Q系列資格賽，因擊打落在球道外之後被移動過的球，遭裁判調查後認為有舞弊而遭到取消資格（Disqualified，簡稱DQ）。

LPGA規則委員會告訴《Golfweek》，陳彥寧在資格賽第七回合第17洞，球擊到左側的球道外（OB），有位局外人把陳彥寧的球移到球道上，當她和桿弟發現球被移動過，還是選擇繼續打這顆在錯誤位置的球，並在下一洞開球前沒有糾正自己的錯誤，根據規則將她的資格取消。

《Golfweek》補充，有兩個消息來源指出，這位移動球的局外人，是陳彥寧的母親林玉貴，消息人士拒絕透露身分，因為他們的身分無法公開討論比賽，《Golfweek》致電陳彥寧這邊，並沒有獲得回應。

雖然沒有回應媒體詢問，但陳彥寧透過臉書粉專澄清：「我想要清楚的表明，我完全沒有碰我的球，也沒有看到有人移動我的球，更沒有指使任何人移動我的球。當時我、桿弟和一名志工三人在找球，後來有人在我後方幾碼告訴我球找到了。我確認球有看到球痕和我做的印記，把球打出去，我對天發誓，我和我的桿弟在不知情的情況下繼續打球，我是無辜的，球是否有被他人移動過我無從得知。」

陳彥寧並說：「之後我完成比賽後，裁判們經過一段討論，告訴我因為15-3b 打錯球位, 而我因為已經交卡，已無法罰桿，所以得取消比賽資格。我當時很懊惱，因為我是無辜的，對這件事也一頭霧水。他們給我的回答是這樣的：『不管球是否被外在因素移動，不管此路人所說的是真假， 因為當時身為球員的我沒有即時請裁判來處理，所以得取消資格。』我雖然很失望，但是我尊敬裁判的判斷以及規則，接受這個責任。」

陳彥寧最後補充：「我想要再次聲明，我是無辜的、清白的，請不要因爲辛辣而吸引人的標題以偏概全，當事人的我和我的桿弟以及同組的球員並沒有看到任何不合理或犯規之事，人在做天在看，我發誓以及我慎重地表明我沒有做任何違背原則的行為。我為此事得到寶貴的經驗也完全接受身為球員應該的責任，我要感謝所有的朋友，不管在批評或是讚美中我都會往前走，謝謝您們。」

(中時電子報)