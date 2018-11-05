金友莊被爆秘婚華航機師 神秘改口了

金友莊錄製《命運好好玩》稱自己現況非常開心。（JET提供）

友善列印
中時

已故藝人高凌風前妻金友莊5日錄JET《命運好好玩》，她今年五月被爆與華航機長郝先生祕婚，當時她否認，今受訪時在被問及此事，她卻語帶保留表示：「這你們可以慢慢調查！我現在就是非常開心過日子，非常順利平安。不過當年我說不想結婚不想生小孩，但我後來還是結了婚，還生了三個小孩。未來的事不知道！」她說不管自己做什麼，只要是好的，小孩都會支持，「就像他們做什麼我也都支持」。

被問到兒子寶弟出現新女友，她說，寶弟的的朋友同學她都認識，也都會知道，因為從小都習慣當他們的司機，出去玩會開大車一起接送，算是蠻能掌控他的朋友，她笑說：「就跟他說東區、信義區不要去啊！那麼多地方為什麼要去狗仔那麼多的地方啊！是地點的問題！」

金友莊說，交朋友是正常的，人獨立後要進入社交圈，不可能只有男生或女生朋友，這是青春期或二十歲以後就要學的。 喜歡寶弟的新女友嗎？金友莊說，「他們的朋友我都喜歡，甚至感恩，可以代替我照顧他們！每一個我都喜歡，都可愛」，不過是否是男女朋友，她覺得還是要當事人自己承認。

是否已經想抱孫？她驚呼：「這是我最忌諱的地雷，他們有時會寄很多寶寶的影片給我，我就會問：寄這幹嘛！因為女兒也有好朋友20歲就生小孩的。」她強調自己就是不要幫忙帶小孩，「我前半生都是小孩家庭，妹妹也才國中，我還在照顧小孩階段，我已經50歲了，不可能再幫他們帶孫子了。」

(中時 )

趙薇難得曬性感！細肩帶深V解放… 霍建華搭楊冪擺脫「渣隆」 新戲…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。