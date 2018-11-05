金友莊被爆秘婚華航機師 神秘改口了

2018年11月05日 17:23 中時 林淑娟

已故藝人高凌風前妻金友莊5日錄JET《命運好好玩》，她今年五月被爆與華航機長郝先生祕婚，當時她否認，今受訪時在被問及此事，她卻語帶保留表示：「這你們可以慢慢調查！我現在就是非常開心過日子，非常順利平安。不過當年我說不想結婚不想生小孩，但我後來還是結了婚，還生了三個小孩。未來的事不知道！」她說不管自己做什麼，只要是好的，小孩都會支持，「就像他們做什麼我也都支持」。

被問到兒子寶弟出現新女友，她說，寶弟的的朋友同學她都認識，也都會知道，因為從小都習慣當他們的司機，出去玩會開大車一起接送，算是蠻能掌控他的朋友，她笑說：「就跟他說東區、信義區不要去啊！那麼多地方為什麼要去狗仔那麼多的地方啊！是地點的問題！」

金友莊說，交朋友是正常的，人獨立後要進入社交圈，不可能只有男生或女生朋友，這是青春期或二十歲以後就要學的。 喜歡寶弟的新女友嗎？金友莊說，「他們的朋友我都喜歡，甚至感恩，可以代替我照顧他們！每一個我都喜歡，都可愛」，不過是否是男女朋友，她覺得還是要當事人自己承認。

是否已經想抱孫？她驚呼：「這是我最忌諱的地雷，他們有時會寄很多寶寶的影片給我，我就會問：寄這幹嘛！因為女兒也有好朋友20歲就生小孩的。」她強調自己就是不要幫忙帶小孩，「我前半生都是小孩家庭，妹妹也才國中，我還在照顧小孩階段，我已經50歲了，不可能再幫他們帶孫子了。」

(中時 )