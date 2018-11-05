《琅琊榜》女星深夜自行補牙嚇人！醫：後患無窮

2018年11月05日 17:39 中時電子報 尉遲佩玉 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

大陸女星劉濤因演出《琅琊榜》、《羋月傳》、《軍師聯盟》等劇紅遍兩岸，自然不做作的演技使她人氣持續攀升。但近日她透露深夜收工，在家幫自己補牙齒，貼出照片後引來不少議論。

劉濤10月28日曬出照片貼文：「有時候覺得自己真是一個神奇的存在，一個女演員，半夜收工，終於可以靜下來，對著鏡子，自己補牙。」她素顏自拍，桌上更有一排補牙工具。照片一出後引起網友討論。有網友留言勸她不要自己動手，劉濤還回應：「真的很想去牙科，實在沒時間，就請我的牙醫朋友先寄給我救急了。」

女星自己補牙嚇壞人。（圖片來源：擷取自陸網新浪娛樂）

大陸女星劉濤自己補牙。（圖片來源：擷取自陸網新浪娛樂）

陽光牙醫診所院長黃明裕推測，她應該只是自行黏著牙冠，並非真的「補牙」。但黃明裕強調，自己黏著牙冠是有風險的，因為黏著的牙齒表面及牙冠內面，都需要牙醫專業的處理，自行黏著容易出現黏著劑不牢、牙冠鬆脫，或者黏著不密合產生縫隙，造成食物累積，二度齲齒及牙齦發炎等問題，後患無窮！

其實，為了美觀，劉濤的整牙過程相當辛苦，她甚至曾發文奉勸大家，簡單做陶瓷貼片就好，不要像自己一樣做牙冠，到底兩種療程的差別在哪？各自適合的族群又有哪些？

劉濤微博（圖片來源：微博＠刘涛tamia）

貼片vs.牙冠 到底差在哪？

黃明裕說明，陶瓷貼片是在牙齒表面貼上一層薄薄的陶瓷片，可以針對受損及顏色不好、形態不佳之牙齒，藉貼片達到整齊修復和美白的效果。陶瓷貼片主要是將極薄瓷片黏貼在牙齒表面，若是牙齒損壞過於嚴重、牙齒剩餘面積過小，或是有深咬、磨牙問題的人，較不適合使用陶瓷貼片。

至於牙冠則是將破壞嚴重或根管治療後的牙齒，以整顆包覆的方式，恢復原本牙齒的外觀及功能。

5種適合做牙冠的情況

哪些人適合做牙冠？中國醫藥大學附設醫院贋復牙科主任傅立志指出5種情況：

1.蛀牙嚴重，不適合用補牙治療

有些患者的蛀牙較為嚴重，甚至到像「山崩」一樣，已經很難重補或維持，便可考慮改做牙冠治療。

2.做完根管治療後

像臼齒等後牙做完根管治療後，會建議用牙冠包覆，因為到需要抽神經的地步，代表牙齒本身已經相當脆弱，若再無牙冠保護，一旦吃東西咬裂，會如同劈柴直接劈到牙根，先前的根管治療也等於白做。

3.為了完成其他假牙治療

製作活動假牙時，需要考慮支柱牙的齒質或角度，因此若支柱牙不夠穩固時，有時會考慮將支柱牙做上牙冠，這時牙冠的用途是勾著假牙，以便放置活動假牙。

4.強化咀嚼功能

有些人會因為牙齒無力、不能充分咬斷食物，而選擇裝上牙冠，是功能性考量。

5.外觀考量

牙神經發炎有時會使牙齒變色，做完根管治療後也不會消失，因此有些人為了美觀，會選擇做牙冠。

圖為牙冠。（圖片來源：康健雜誌）

黃明裕補充，在許多前牙修復的案例裡，會因應情況採用貼片或者牙冠，也有許多陶瓷貼片與牙冠合併治療的情況，但無論如何，還是要先尋求牙醫師專業諮詢，決定療程。

此外，使用陶瓷貼片還是牙冠都應避免咬太硬的東西，如：瓜子、核桃；平常要確實做好口腔清潔，包括刷牙及使用牙線等；一般人約半年檢查一次牙齒，而孩童、年長者或是平常較難自理口腔清潔的人，則建議2～3個月檢查一次，才能避免牙齒壞損，延長牙冠或貼片的使用期限。

(中時電子報)