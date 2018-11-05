北檢發言人陳佳秀 獲公務人員傑出貢獻獎

陳佳秀。(陳志賢攝)

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陳佳秀。(陳志賢攝)

曾參與偵辦馬英九三中案、兆豐案的台北地檢署襄閱主任檢察官陳佳秀，日前獲法務部推薦，在全國87名公務人員中脫穎而出，榮獲今年度的「公務人員傑出貢獻獎」殊榮，消息傳回北檢，北檢均感於與榮焉。考試院將於下月12日公開表揚。

陳佳秀將這項榮譽歸於辦案團隊，她感謝辦案的檢察官、檢事官辛勞，讓她獲得這項榮耀，並非她個人功勞。

陳佳秀是司法官訓練所(現改為司法官學院)37期結業，台大法律系畢業，曾任北檢檢察官、新竹地檢署及台北地檢署主任檢察官，曾經調法務部檢察司辦事，今年9月成為北檢首位女性發言人、襄閱主任檢察官。

陳佳秀辦案經歷豐富，2005年偵辦邱小妹醫療人球案，起訴台北市立聯合醫院仁愛院區神經外科2名醫師，接任北檢主任檢察官後，陸續參與協辦兆豐案、前立院祕書長林鍚山貪瀆案、遠雄人壽掏空案、馬英九被控洩密案、三中案的專案小組成員。

法務部認為，陳佳秀由基層檢察官做起，以奉獻的精神全心投入、積極任事且持續累積自身專業及經驗，並勇於任事，打擊不法，其優異表現及竭力追求司法正義的態度，實為優質公務典範，遂推薦她參選今年的「公務人員傑出貢獻獎」。

「公務人員傑出貢獻獎」被譽為公務人員之最高殊榮，今年全國共推薦87位公務人員及55組優秀團體參選，歷經層層嚴選，考試院於眾多參選者及團體中評選出6位優秀獲獎人及4組傑出團隊，訂於12月12日公開表揚。

(中時 )

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