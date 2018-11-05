日擬由本國國防產業參與開發航自的主力新型戰機

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日擬由本國國防產業參與開發航自的主力新型戰機

黃菁菁／東京5日電

日本《產經新聞》報導，日本政府為維持國防產業的基礎，累積開發戰鬥機技術的經驗，將在年底擬定的「中期防衛力整備計畫」中，明確記載由日本國防產業參與航空自衛隊(航自)F-2戰鬥機的後繼機種的開發。

航自的主力戰機F-2將在2030年除役，防衛省針對F-2的後繼機種，原本考慮國產、國際共同開發、向國外採購現有戰機等3種方案。然而直接進口戰機可能使自我研發能力衰退而不予考慮；純國產開發在成本和技術兩方面的門檻過高。

另外還有以美國F-22戰機為基礎，與美國共同開發之方案，但如此一來很可能變成由美國主導，日本國防產業能參與的範圍將有限。報導指出，日本政府內遲遲無法達到共識，故也有可能無法在中期防衛力計畫中明確記載結論，但有可能會明示以日本為主的開發方針。

產經在報導中引述防衛省幹部的發言指出，「美國是有力的夥伴候選，但為了維持、提高日本國內戰機相關的技術，只能以日本為主來進行開發」。

具體而言，可由三菱重工統籌協調，戰機的機體則將運用採用IHI制的引擎、高性能半導體的三菱電機雷達等的技術。在性能方面則重視所搭載的戰鬥系統和設備較易更新的擴張性和柔軟性，同時追求高的制空能力及雷達探測能力，以超越F35A的匿蹤性為目標。

《每日新聞》日前報導，新型戰機可能決定由美日共同開發，目前與美國洛克西德馬丁共同開發為最有力方案，防衛省已開始調查實現的可能性。預測新戰機將以該公司的F22匿蹤戰機為基礎，引擎等則採用日本獨自的技術，希望能開發出對空、對艦、對陸的多任務戰機，主要活用在離島防衛上。

(中時 )

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