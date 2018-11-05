在洞穴建築玩聲音 台中國家歌劇院「微劇場計畫」登場

2018年11月05日 17:46 中時 陳淑芬

台中國家歌劇院「微劇場計畫」徵件，以「概念感官—SOUND」為主題，邀請民眾大膽玩聲音。（陳淑芬翻攝）

台中國家歌劇院的曲牆、孔洞等獨特建築，有「美聲涵洞」的美稱，台中國家歌劇院今年「微劇場計畫」徵件，以「概念感官—SOUND」為主題，由三組團隊將在11月至12月間在小劇場及館內公共空間演出，邀請民眾大膽來玩聲音，體驗「聲音」在建物獨特曲牆間傳遞的旅程，藝術家營造出的美妙樂章。

台中國家歌劇院副總監汪虹表示，今年「微劇場計畫」的展現形式包含展覽、裝置藝術與劇場演出，呈現跨界實驗精神，透過藝術家的創作，挖掘出歌劇院建築空間的更多可能性，讓演出不只發生在劇場內，歌劇院的任何角落都能遇見不同的藝術作品。

台中國家歌劇院指出，凸凸廳具曲牆、孔洞特色的展演廳，將推出動見体劇團音樂總監林桂如與聲音裝置藝術家王仲堃的《密室尋聲》等創作，透過「聲音」的反射與變化，帶領觀眾重新建構與探索凸凸廳。此外，藝術家將親身帶領工作坊課程，透過DIY機械裝置、互動程式、翻玩聲音等，讓觀眾體驗聲音的多樣變化。

年輕創作者李祐緯、洪唯堯與陳煜典3人將聯手共創《時差》，他們把「耳機」當作媒介，所有聲音透過耳機傳達給觀眾，觀眾可利用耳機切換頻道，自由選擇想聽見的聲音，體驗落差、錯置的空間畫面將引發感官衝擊。

台中藝術家室內合唱團與電聲表演藝術家謝瀞瑩的《聲遊記》等演出，則分別在凸凸廳、迴旋梯、2樓中劇院與大劇院廊道，展現不同形式的聲音裝置。

(中時 )