高雄子弟北漂40年 自費10萬元包6台車返鄉投票

2018年11月05日 17:45 中時 張穎齊

「韓」流太威！國民黨高雄市長候選人韓國瑜魅力無法擋，近期猛攻「北漂青年」議題，讓選民有感。高雄出身的吳先生25歲即離鄉背井，「北漂」40年的他，有感高雄在民進黨20年執政下，各項市政停滯不前，於是決定自費10萬元，包下6台遊覽車、240個位置，號召和他一樣的北漂子弟，24日南下高雄，返鄉投票。

「20年了，高雄不但沒有改變，還被台中超過！」今年65歲的吳先生，是道道地地的高雄人，一直以來無黨無派的他，25歲退伍後，為了謀生並貼補家計，北上基隆打拼，一轉眼就是40年，原本期待退休後返回高雄過好生活，但他卻發現，高雄在民進黨20年治理之下，竟從全台第2大城市，衰退到第3名。

吳先生接受本報記者訪問時表示，早年自己都以身為高雄人為榮，但卻看見高雄一直都沒有進步，在民進黨的長期執政下，高雄就像一個「空殼子」，空汙、漏水、「天坑」持續發生，這些現象無不讓外縣市看足了笑話，人口還被台中市給超越，讓他覺得「高雄真的落伍了」。

「北漂子弟該回家了！」吳先生說，今年剛退休的他，不忍看到像他一樣的北漂子弟，忍著思鄉之苦離鄉背井，所以自掏腰包10萬元，包下6台遊覽車，24日上午6時會在國父紀念館捷運站3號出口，等候大家坐好坐滿，返鄉投完票後，同日下午4時在前鎮區正勤路，再載大家回台北。

(中時 )