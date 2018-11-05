南投》魚池鄉超激烈 現任拚連任9選5

2018年11月05日 17:47 中時 沈揮勝

九族文化村所在地大林村現任村長、南投縣全縣村里長聯誼會總會長賴見成，家族是從日月潭光華島（珠仔山、珠嶼），即邵族口中的拉魯島遷下來的。（沈揮勝攝）

魚池鄉街頭，候選人旗幟別苗頭。（沈揮勝攝）

日月潭行政轄區所在地南投縣魚池鄉，鄉民代表選舉以選區範圍涵蓋九族文化村及主街區的大林、魚池、東池、東光、共和等5村的第1選區最激烈，9人拚5席且現任5人都尋求連任，挑戰的4人實力均不錯，選情緊繃前所未見。

該選區原為6席，現任者包括鄉代會主席張德林、劉勝隆、許昭衍、李素紅、許慶華與王裕元。

但因區內人口數減少，這次選舉縮為5席。正巧張德林釋出「給年輕人機會傳承」理念不再參選，讓原先6名現任拚6席次連任的局勢，轉為5名現任拚5個席次連任；卻萬萬沒想到，張德林才說不選，竟引來更多人參選。

9名競逐者各具優勢、各擁票源。

劉勝隆為資深媒體人，曾擔任魚池鄉農會理事長、台北農產運銷公司董事、南投農田水利會會務委員；王裕元在魚池鄉代會，已連任多屆；許慶華從事營造業，是老牌鄉代，社區扎根甚深、服務到位。

李素紅為2004年世界小姐台灣區后冠許怡慧的媽媽，長期關懷基層並接任當地信仰中心廟務工作，10多年的鄉代資歷，服務受肯定；許昭衍為大日月潭地區知名肉品商，去年競逐農會理事長失利，這次競選連任鄉代，勢在必得。

競逐挑戰者，賴見成為九族文化村所在地大林村現任村長、南投縣全縣村里長聯誼會總會長，他的轉戰鄉代與張德林的淡出一樣，一下子吸引大票人爭奪空缺，大林村長這次4人參選，選情同樣激烈。

劉家妤是前任鄉民代表，4年前以47票之差成了「落選頭」，此次捲土重來，實力不容忽視；7年級生王若嵐外型亮麗、思路清析且充滿活力，在邵族傳統領域案中，正向犀利的發言一戰成名！她與另一候選人蔡錦德雖都是第一次參選，但沒有人敢小覷他們的潛力。

(中時 )