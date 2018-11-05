台南》選舉進入巷弄戰 民進黨3議員11號連線炒熱選情

2018年11月05日 18:04 中時 程炳璋

邱莉莉搭機車穿梭大街小巷，以大聲公尋求選民支持。（邱莉莉競選總部提供）

台灣9合1選舉進入倒數階段，台南市議員選戰各自想梗給選民留下深刻印象，適逢1111光棍節前夕，民進黨3位11號議員選計畫合體造勢，同為11號的邱莉莉、呂維胤與陳宗明3人10日在海安路一段舉辦團結鬥陣大會，1號的民進黨台南市長候選人黃偉哲也應邀參加。

「民進黨號碼有1的都能來」邱莉莉服務處計畫在1111光棍節前夕，10日上午10時舉辦1場11號與1字頭號碼連線，包括中西區、北區的邱莉莉、南區、安平區的呂維胤與永康區的陳宗明3人連袂登台，登記1號的黃偉哲與東區議員10號候選人蔡筱薇也參一腳。活動邀請歌手詹雅雯友情登台演唱，為時1小時，作為11號的團結大會。

邱莉莉競選總部表示，選戰進入倒數不到20天，現階段在市區已進入巷弄肉搏戰打法，候選人以徒步或騎機車方式，拿著大聲公穿梭巷弄之間尋求支持，以面對面方式拉近選民距離。

邱莉莉競選團隊表示，今年選情冷，選戰最後階段都為了加深選民印象，適逢1111光棍節，活動舉辦日剛好是選舉最後15天，11號與1字頭候選人彼此串聯，到時將設計候選人拿火把進場，一起從15日倒數，炒熱選戰氣氛。

(中時 )