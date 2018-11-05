老宅餐廳新選擇！在文青風的「光一肆號」度過悠然假日

外型古樸的「光一肆號」原址為台大教師宿舍，帶給老宅全新氣象。（圖片提供／雄獅集團）

友善列印
中時
室內大量使用透明玻璃窗，搭配白色與木質調裝潢，充滿濃濃文青風。（圖片提供／雄獅集團）
光一肆號外帶窗口提供消費者便利取餐環境。（圖片提供／雄獅集團）
店內提供各式跨國界料理，讓消費者大飽口福。（圖片提供／雄獅集團）
「竹炭黑炸雞」特殊外型十分吸睛，適合搭配啤酒品嘗。（圖片提供／雄獅集團）
雄獅集團欣食旅光一營業部總監王菘豊（圖左）、雄獅集團總經理游國珍（圖右）出席光一肆號開幕活動。（圖片提供／雄獅集團）

雄獅欣食旅旗下品牌光一，全新門市「光一肆號」今日正式開幕，門市坐落台北大安區，由日式老屋改建而成，店內結合咖啡店與餐酒館設計，充滿文青風格，平均客單價落在300~600元間。

「光一肆號」以老宅新用為出發點，保留原有屋頂結構和屋瓦構造，使用大量透明玻璃裝飾增加採光，搭配大理石班紋傢俱，展現清新人文風格。店內主打全日供應酒類飲品，消費者品嘗餐點時也能小酌一番，飄飄然的開始美好假期。

特色料理「竹炭黑炸雞」，以迷迭香、煙燻紅椒粉等香料醃製，裹上竹炭麵糊酥炸，黝黑外型十分吸睛，酥脆外皮完整鎖住肉汁，一口咬下軟嫩雞肉在口中化開，讓人愈吃愈上癮。明星主餐「翼板牛排」精選美國Prime等級牛肉入饌，粉色肉質帶有大理石班紋油花，搭配烙烤帶殼玉米筍、南瓜、紫洋蔥，佐以無花果、油漬風乾番茄和紅酸模點綴。另道「紅酒燉牛肋」則選用蔬菜高湯為基底，加入新鮮蔬菜、紅酒及美國牛肋燉煮，熱騰騰白飯擺上一顆半熟溫泉蛋，最後淋上特製醬汁品嘗，入口即化牛肋與Q彈米飯混合，迸出全新風味。

飲品部分，提供兼具視覺與味覺雙重享受的「紫色泡泡」、「粉紅泡泡」、「黃色泡泡」氣泡飲;調酒以「五大洲經典調酒」為發想，巧妙結合阿拉比卡綜合豆「龐克三號」打造創意調酒「龐克三號馬丁尼」及經典款調酒「摩西多」。

★中時電子報提醒您：飲酒過量，有礙健康！

(中時 )

亮麗新建物　魚池鄉「日月潭紅茶… 新北歡樂耶誕城將開跑！景觀餐廳…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。