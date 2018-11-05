老宅餐廳新選擇！在文青風的「光一肆號」度過悠然假日

2018年11月05日 18:39 中時 徐力剛

室內大量使用透明玻璃窗，搭配白色與木質調裝潢，充滿濃濃文青風。（圖片提供／雄獅集團）

光一肆號外帶窗口提供消費者便利取餐環境。（圖片提供／雄獅集團）

店內提供各式跨國界料理，讓消費者大飽口福。（圖片提供／雄獅集團）

「竹炭黑炸雞」特殊外型十分吸睛，適合搭配啤酒品嘗。（圖片提供／雄獅集團）

雄獅集團欣食旅光一營業部總監王菘豊（圖左）、雄獅集團總經理游國珍（圖右）出席光一肆號開幕活動。（圖片提供／雄獅集團）

雄獅欣食旅旗下品牌光一，全新門市「光一肆號」今日正式開幕，門市坐落台北大安區，由日式老屋改建而成，店內結合咖啡店與餐酒館設計，充滿文青風格，平均客單價落在300~600元間。

「光一肆號」以老宅新用為出發點，保留原有屋頂結構和屋瓦構造，使用大量透明玻璃裝飾增加採光，搭配大理石班紋傢俱，展現清新人文風格。店內主打全日供應酒類飲品，消費者品嘗餐點時也能小酌一番，飄飄然的開始美好假期。

特色料理「竹炭黑炸雞」，以迷迭香、煙燻紅椒粉等香料醃製，裹上竹炭麵糊酥炸，黝黑外型十分吸睛，酥脆外皮完整鎖住肉汁，一口咬下軟嫩雞肉在口中化開，讓人愈吃愈上癮。明星主餐「翼板牛排」精選美國Prime等級牛肉入饌，粉色肉質帶有大理石班紋油花，搭配烙烤帶殼玉米筍、南瓜、紫洋蔥，佐以無花果、油漬風乾番茄和紅酸模點綴。另道「紅酒燉牛肋」則選用蔬菜高湯為基底，加入新鮮蔬菜、紅酒及美國牛肋燉煮，熱騰騰白飯擺上一顆半熟溫泉蛋，最後淋上特製醬汁品嘗，入口即化牛肋與Q彈米飯混合，迸出全新風味。

飲品部分，提供兼具視覺與味覺雙重享受的「紫色泡泡」、「粉紅泡泡」、「黃色泡泡」氣泡飲;調酒以「五大洲經典調酒」為發想，巧妙結合阿拉比卡綜合豆「龐克三號」打造創意調酒「龐克三號馬丁尼」及經典款調酒「摩西多」。

★中時電子報提醒您：飲酒過量，有礙健康！

(中時 )