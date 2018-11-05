終於等到男主角退伍 韓法醫長壽劇《神的測驗》暌違4年再推第五季

《神的測驗：重啟》主要演員金基鬥(左起)、朴孝珠、朴俊勉、柳德煥、尹周熙、金俊翰、尹寶拉今出席記者會。（KKTV提供）

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時報周刊

韓國戲劇史上首部以法醫為題材的電視劇《神的測驗》暌違4年再度推出第五季《神的測驗：重啟》。該劇於2010年首播，劇情描述在發生原因不明的死亡之後，以個性傲慢、行為乖張的天才神經外科醫生韓鎮宇(柳德煥飾)為首的韓國大學法醫事務所將參與事件調查，聯手解決離奇的死亡案件。

男女主角柳德煥、尹周熙以及女演員朴俊勉可說是此系列劇中唯一全程參與的主角群，總在劇中飾演重要配角的朴俊勉認真表示：「我還以為演完第四季就沒了，今年初收到通知說要演第五季還嚇了一跳，趕快用力回想當初演這角色的記憶，想不到這8年來都沒被賜死還真是相當幸運啊！」

劇組很有義氣，等男主角柳德煥當兵回來才開拍第五季。（KKTV提供）

柳德煥發揮搞笑功力表示拍戲現場可是相當地歡樂，不過他覺得尹周熙演出邁入第八年似乎變了很多，以前在片場都是他負責搞笑，但最近都接不上尹周熙的「笑哏」，直呼尹周熙變得陰險又固執，委屈表示自己才像「害羞的少年」，對於尹周熙「功力」倍增，笑說自己要好好學習才是，讓尹周熙既無奈又好笑地一直掩面搖頭。

而首次加入演出的金俊翰謙虛表示，能夠參與這麼經典的系列戲劇真的是很榮幸，雖然在劇中他跟柳德煥是對立的關係，但下了戲之後大家都像是一家人一樣，所以記者會一開始在主持人的要求之下，柳德煥和金俊翰要擺出一副即將對打的姿勢，但好幾次都忍不住快笑場，從互動當中可看出兩人的好交情。

《神的測驗：重啟》相隔四年再度拍攝最新一季，讓許多喜歡法醫劇情的戲迷們苦等多時，當被問到為何要等那麼久才續拍時，導演霸氣回覆：「理由就只有為了等柳德煥當兵回來。」柳德煥也謙虛表示自己真的是很有福氣的人，當初只是因為覺得劇本有趣而接下演出，沒想到可以因此演了八年的男主角，很榮幸成為長壽男主角，也期許自己「繼續長壽下去」，這樣才能演到更好的戲。

而轉行當演員的前SISTAR成員寶拉，在記者會上就是個氣氛製造機，她興奮表示這次的角色具有豐富的專業知識，所以在講話及表情上她都有特別用心研究過，導演稱讚她相當出色，讓寶拉還開心手比V字顯露興奮心情。而提到收視公約的部分時柳德煥語出驚人表示，若收視率破5%以上就會帶領劇中演員群，一起跳SISTAR的人氣歌曲「TOUCH MY BODY」，並放話自己將負責跳寶拉的舞蹈部分，讓寶拉樂到合不攏嘴；而女配角朴孝珠也忍不住喊：「我也好想跳給大家看喔。」可見演員群們對新戲的期待與信心。《神的測驗：重啟》KKTV 11月15日起每周四、五中午12點更新。

(時報周刊)

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